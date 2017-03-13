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13-летняя белорусская балерина стала одной из победительниц крупнейшего в мире международного конкурса

14.03.2017 15:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Алеся Асташонок

Воспитанница Белорусского хореографического гимназии-колледжа Алеся Асташонок вышла в финал международного конкурса Youth America Grand Prix (YAGP).

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра.

В этом году на конкурс были поданы более 3,5 тысячи заявок от детей, профессионально занимающихся балетом. Полуфиналы проходили во Франции, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Америке и Австралии. В каждой возрастной категории отбирается 12 детей, которые попадут в финал.

Как рассказали TUT.BY родные Алеси, 13-летняя девочка принимала участие в полуфинале, который прошел в американской Филадельфии и заняла 2-е место в возрастной категории 12−14 лет (среди 112 участников). Алеся Асташонок исполнила вариации из балетов «Корсар» и «Раймонда». Техника юной белоруски, безупречные линии и артистическая подача были высоко оценены компетентным жюри.

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Для Алеси Асташонок — это не первая победа на международных соревнованиях. Так, в феврале 2016 года она завоевала бронзовую медаль на Международном хореографическом фестивале-конкурсе для детей и юношества «Танцевальный Олимп», который прошел в Берлине. А в марте того же года получила звание лауреата, золотую медаль в номинации «Модерн танец» и бронзовую медаль в номинации «Классический танец» на международном конкурсе в итальянском Сполето.

Асташонок занимается в классе педагога Натальи Филипповой. Одна из ее учениц, минчанка Анастасия Лименько, теперь танцует в балетной труппе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, одной из лучших в России.

Добавим, что успех юной белорусской балерины не первый. В 2015 году 7-летняя белоруска Вера Шпаковская вошла в десятку лучших в европейском полуфинале Youth America Grand Prix 2016. Эта победа Асташонок все-таки более весомая. Ведь она сохраняет шансы на победу. Финал конкурса состоится в апреле 2017 года.


Алеся Асташонок

 

 
 
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Воспитанница Белорусского хореографического гимназии-колледжа Алеся Асташонок вышла в финал международного конкурса Youth America Grand Prix (YAGP).

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