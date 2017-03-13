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В Толочине начинается подготовка будущих гимназистов

14.03.2017 11:17 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В Толочине начинается подготовка будущих гимназистов
ГУО “Толочинская районная гимназия” с 18 марта организует подготовку учащихся 4 класса к сдаче вступительных экзаменов в гимназию по предметам:

- математика (учитель Гомелько Н. П.);

- русский язык (учитель Демешкевич И. Н.);

- белорусский язык (учитель Рак И. Л.).

Приглашаются будущие гимназисты. Контактные телефоны: 5-65-71, 5-65-72.

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ГУО “Толочинская районная гимназия” с 18 марта организует подготовку учащихся 4 класса к сдаче вступительных экзаменов в гимназию по предметам: - математика...

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