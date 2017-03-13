﻿ Что стало с "Телепузиками" 20 лет спустя?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Что стало с "Телепузиками" 20 лет спустя?

14.03.2017 16:11 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Почти двадцать лет назад, 31 марта 1997 года, на британском телеканале ВВС вышла детская кукольная телевизионная программа «Телепузики». Четыре героя — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — покорили зрителей 120 стран мира. Права на показ «Телепузиков» купила даже Северная Корея.

Показ программы завершился 5 января 2001 года. Но телезрители не забывают своих любимцев. Как сложились судьбы телепузиков? Об этом — в видео, которое снял ВВС.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти двадцать лет назад, 31 марта 1997 года, на британском телеканале ВВС вышла детская кукольная телевизионная программа "Телепузики". Четыре героя - Тинки-Винки,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
13-летняя белорусская балерина стала одной из победительниц крупнейшего в мире международного конкурса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика