Почти двадцать лет назад, 31 марта 1997 года, на британском телеканале ВВС вышла детская кукольная телевизионная программа «Телепузики». Четыре героя — Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — покорили зрителей 120 стран мира. Права на показ «Телепузиков» купила даже Северная Корея.

Показ программы завершился 5 января 2001 года. Но телезрители не забывают своих любимцев. Как сложились судьбы телепузиков? Об этом — в видео, которое снял ВВС.

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