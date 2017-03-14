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Спектакли главных режиссеров могилевских театров попали в топ-5 лучших в Беларуси
15.03.2017 09:11 — Новости Культуры | Tut.by
Спектакли Игоря Казакова и Саулюса Варнаса — в пятерке лучших по итогам 2016 года по версии интернет-проекта «Театральная Беларусь». Рейтинг составлен на основе мнения белорусских критиков, журналистов и блогеров.
Каждый из участников опроса, а всего в нем высказались 25 респондентов, формировал свой топ-5, в который мог включить белорусские премьеры 2016 года и не более двух зарубежных спектаклей, показанных на территории Беларуси в минувшем году.
В итоге всего было названо 39 спектаклей, из них 7 зарубежных и 7 из регионов, в том числе 3 спектакля Могилевского областного драматического театра — «Крейцерова соната», «Скорина» и «Братья и Лиза». Также отмечены спектакли «На дне» Могилевского областного театра кукол и «Лондон» Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.
При этом спектакль «На дне» Игоря Казакова занимает вторую строчку рейтинга, а постановка Саулюса Варнаса «Крейцерова соната» — четвертую.
На первой строчке рейтинга спектакль «Опиум» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корепорейшн». На третьей — постановка «Саша, вынеси мусор» Белорусского государственного молодежного театра. которая является участником молодежного театрального фестиваля «М.@rt.контакт-2017».
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Рейтинг составлен по версии интернет-проекта "Театральная Беларусь".
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