Спектакли Игоря Казакова и Саулюса Варнаса — в пятерке лучших по итогам 2016 года по версии интернет-проекта «Театральная Беларусь». Рейтинг составлен на основе мнения белорусских критиков, журналистов и блогеров.



Фото с сайта sibnovosti.ru

Каждый из участников опроса, а всего в нем высказались 25 респондентов, формировал свой топ-5, в который мог включить белорусские премьеры 2016 года и не более двух зарубежных спектаклей, показанных на территории Беларуси в минувшем году.

В итоге всего было названо 39 спектаклей, из них 7 зарубежных и 7 из регионов, в том числе 3 спектакля Могилевского областного драматического театра — «Крейцерова соната», «Скорина» и «Братья и Лиза». Также отмечены спектакли «На дне» Могилевского областного театра кукол и «Лондон» Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

При этом спектакль «На дне» Игоря Казакова занимает вторую строчку рейтинга, а постановка Саулюса Варнаса «Крейцерова соната» — четвертую.

На первой строчке рейтинга спектакль «Опиум» Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корепорейшн». На третьей — постановка «Саша, вынеси мусор» Белорусского государственного молодежного театра. которая является участником молодежного театрального фестиваля «М.@rt.контакт-2017».