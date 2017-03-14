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Киностудия "Беларусьфильм" начала съемки боевика "Черный пес" о работе спецслужб

15.03.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Киностудия «Беларусьфильм» начала съемки боевика «Черный пес», сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор киностудии Игорь Поршнев.


Игорь Поршнев. Фото: Александр Васюкович

Над фильмом, сценарий которого написан по произведениям писателя Николая Чергинца, работают белорусские и российские кинематографисты. Режиссеры картины Александр Франскевич-Лайе, известный по фильму «Майор Ветров», и Владимир Янковский. Продюсер картины — Глеб Шпригов. В фильме заняты белорусские артисты Игорь Сигов, Павел Харланчук, Анатолий Кот, а также российские актеры Владимир Епифанцев и Карина Разумовская.

«Черный пес» — четырехсерийная картина о современных проблемах, таких как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Это рассказ о работе спецслужб.

Основное действие картины происходит в Минске. Большая часть интерьерных съемок пройдет на территории республики. Работу над боевиком планируется завершить до конца нынешнего года.

Игорь Поршнев также добавил, что на киностудии «Беларусьфильм» уже снято два сюжета киноальманаха дебютных работ молодых режиссеров «Мы», всего же будет пять сюжетов, и по планам, с работой зрители смогут познакомиться в дни фестиваля «Лістапад».

Кроме того, известный режиссер Дмитрий Астрахан начинает работу над мелодрамой «Жизнь после жизни» по сценарию Олега Данилова. В подготовительном этапе также находится сериал «Ой, мамочки! — 2», детский фильм «Принцесса и тигр». С наступлением теплой погоды будут досняты некоторые сцены фильма «Держись за облака» о монтажниках-высотниках.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Киностудия "Беларусьфильм" начала съемки боевика "Черный пес", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор киностудии Игорь Поршнев.

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