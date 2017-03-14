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Cпецназ под прицелом фотокамеры. Как изменились белорусы после призыва

15.03.2017 11:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Что такое армия в понимании современного человека? Почему вчера обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни, меняются внешне и внутренне? Эти вопросы и ответы раскрыты в авторском проекте полковника Андрея Шубадерова — бывшего начальника военного информационного агентства «Ваяр» и столичного фотохудожника Юлии Мацкевич.


Фотовыставка «"23. Армия меняет…» или Cпецназ под прицелом фотокамеры" откроется 17 марта, в 16.00, в Музее истории Великой Отечественной войны.

По словам автора проекта Андрея Шубадерова, главная задача выставка — вернуть ценность, важность и главное — доброе отношение к армии как отдельно взятых людей, так и страны в целом. «Я как военный — стереотипен. И мне ежедневно понятно, что происходит с парнями и что в них меняется, — говорит Шубадеров. — А вот показать это широкой публике через творческий взгляд ранимого фотохудожника-женщины — это многого стоит».

Над созданием «слайдов изменений» работала фотограф Юлия Мацкевич. «В течение полутора лет создания проекта я была сторонним наблюдателем того, как «молоденькие волки», вырванные из привычной среды, через службу в армии превращались в мужественных бойцов, — вспоминает Мацкевич. — Я бывала на марш-бросках, на прыжках с парашютом, фотографировала ребят в лесах и болотах.

Но до сих пор не понимаю, откуда берутся силы у этих, с первого взгляда, обычных парней. При этом речь идет не столько о физической силе, сколько о силе духа. Полтора года прожить в состоянии постоянных моральных и физических нагрузок, то есть в состоянии стресса. Во время проекта я прониклась мыслью: насколько же важно для становления личности мужчины пройти этот этап взросления. Чтобы стать сильнее и научиться защищать не только Родину, но и свою семью".

Проект создавался при участии командования сил специальных операций Вооруженных сил. Выставка продлится до 31 марта 2017 года.

 
 
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Что такое армия в понимании современного человека? Почему вчера обычные мальчишки, пройдя армейскую школу жизни меняются внешне и внутренне? Эти вопросы и ответы...

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