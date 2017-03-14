Стало известно, где состоится церемония открытия «Евровидения-2017», кто выступит на открытии и где будут «тусоваться» туристы. Об этом на пресс-брифинге рассказал креативный директор событий нынешнего "Евровидения" Сергей Проскурня.





«7 мая — церемония красной дорожки и торжественное открытие песенного конкурса "Евровидение". После многочисленных дискуссий мы остановились на локации, которая дает возможность всему миру увидеть Киев как столицу Украины в современном и историческом аспектах. Это площадь Конституции. Это здание Верховной рады. Это правительственный квартал. И это уникальный памятник архитектуры — Мариинский дворец и знаменитая смотровая площадка. И здесь мы бьем все рекорды — то есть впервые за историю "Евровидения" красная дорожка будет не 100 метров, и даже не 200, а 265», — подчеркнул Проскурня.

По словам Проскурина, после того как в течение 45 минут по красной дорожке пройдет каждая делегация, все участники «Евровидения» будут доставлены специальным транспортом на крышу конгрессно-выставочного центра «Парковый». И там состоится церемония поднятия флагов стран-участниц.

После этого делегации спустятся внутрь «Паркового», где состоится церемония открытия. Она будет «традиционной, канонической и в то же время с ярким украинским акцентом», — рассказал Проскурня. По его словам, на церемонии выступит Национальный оркестр народных инструментов, который будет аккомпанировать Джамале, Олегу Скрипке (лидер группы «Вопли Видоплясова»), «Второй реке», а также другим исполнителям и коллективам. После этого пройдет дискотека и afterparty.

Как уточнил руководитель отдела ивентов Кирилл Воронин, в «Парковом» будет размещен "Евроклаб" — официальная зона для аккредитованных фанов и делегаций. Он будет функционировать с 1 по 14 мая. А "Евровижн-вилладж" — официальная локация для фанов, туристов, гостей города и киевлян — будет расположена на улице Крещатик. Начнет свою работу она с 4 мая и будет функционировать до 14 мая. Это будет единая публичная локация, на которой будет происходить трансляция полуфиналов и финала. В городке, в частности, будет большая сцена, возле нее — большая фан-зона.