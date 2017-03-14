

Дистанционные способы заключения договоров купли-продажи, выполнение разного вида работ и услуг активно вошли в нашу повседневную жизнь.

Преимущества подобной формы обслуживания населения очевидны — стороны экономят время, ресурсы, средства. Но есть и проблемы. Люди тревожатся, не нарушает ли виртуальная сфера торговли их потребительские права?

Прокомментировать данную ситуацию мы попросили главного специалиста отдела экономики райисполкома Наталью Дмитриевну Жукову. На нее возложены обязанности уполномоченного по защите прав потребителя в нашем районе.

— Прежде всего отмечу, — начала она нашу беседу, — что розничная торговля через интернет-магазины регулируется Законами Республики Беларусь “О торговле” и “О защите прав потребителей”, а также Правилами осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.04.2004 года и другими нормативными актами.

Естественно, есть и особенности. Я понимаю, покупателю иногда страшновато вступать в виртуальные отношения с невидимым продавцом, перечислять деньги неизвестно куда и кому. Что должен он знать при этом, чем руководствоваться?

Я бы порекомендовала в первую очередь внимательно ознакомиться с сайтом интернет-магазина, на котором в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения: его полное наименование, юридический адрес, УНП (для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество, данные о государственной регистрации), дата регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь и режим работы.

В обязательном порядке должна быть представлена информация о товарах, которыми он торгует: их наименование, место нахождения изготовителя и импортера, гарантийные сроки, дата изготовления, цена, наличие в продаже, срок и порядок доставки, условия оплаты. При желании дополнительно можно получить устные сведения о сертификации товара, правилах и условиях его использования.

Важное замечание. Если вы приняли решение приобрести товар в интернет-магазине, обязательно сохраните данные о странице, на которой размещена о нем информация! В случае претензий это поможет избежать многих проблем.

— Хорошо, человек внимательно ознакомился с этими сведениями и принял соответствующее решение. Что должен он сделать при доставке ему товара?

— Сверить информацию, полученную с сайта магазина, со сведениями, приведенными в сопроводительных документах, — техническом паспорте, гарантийном талоне, инструкции по эксплуатации. В обязательном порядке проверить, есть ли там отметка с указанием полного наименования продавца, его контактного телефона и подписи.

При этом курьер должен представить вам подлинник лицензии или ее копию, дать подробную консультацию о товаре, произвести его проверку на качество, работоспособность, комплектность и вручить кассовый чек либо квитанцию о приеме наличных денежных средств. Только после этого вы можете заверить его прием своей подписью.

— У потребителя есть право обменять качественный товар, если по каким-то причинам он ему не подходит?

— Конечно. В соответствии с Законом Республики Беларусь “О защите прав потребителя” покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества обменять его на аналогичный товар либо возвратить. При условии, что он не был в употреблении и сохранил свои потребительские свойства.

— А если товар оказался некачественным?

— В этом случае потребитель вправе по своему выбору предъявить одно из следующих требований к продавцу: произвести его ремонт, соразмерно уменьшить цену, заменить, расторгнуть заключенный договор купли-продажи, полностью возвратить денежные средства. К слову, отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт покупки подобного товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его законных требований. Подтверждением его приобретения в этом случае могут служить, к примеру, упаковочные материалы, фирменные пакеты, бумага, запись в книге предварительных заказов и т. д.

— Иногда без упаковочной тары товар брать отказываются…

— Покажите продавцу статью 20 закона. Там черным по белому записано, что потребитель вправе возвратить некачественный товар без потребительской тары или упаковки.

— Сохранила ли свою роль Книга замечаний и предложений?

— Ее роль при разрешении экономических споров сторон по-прежнему очень важна. В первую очередь для потребителя, так как защищает его права. Отмечу, по законодательству нашей страны храниться она должна на рабочем месте и выдаваться по первому требованию покупателя, без объяснения причин.

Аргументированный ответ на любую его претензию должен быть дан в письменном виде в течение 15 — 30 дней в зависимости от сложности случая, но не позднее. В противном случае на виновных может быть наложен штраф от 4 до 10 базовых величин.

— Наталья Дмитриевна, как вас найти потребителю, чтобы при необходимости получить консультацию?

— В райисполкоме, кабинет №73, телефон 2-16-39.

Михаил КОРОЛЕВ.

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