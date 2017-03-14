

10 марта в Толочине произошел пожар в доме, на котором погибли три человека . По данному факту районным отделом следственного комитета проводится проверка, стали известны некоторые подробности случившегося.

В доме проживал мужчина со своей сожительницей. Как показал хозяин, в день трагедии у них в гостях были три человека — двое мужчин и женщина. Все вместе употребляли спиртные напитки — начали с шампанского, продолжили водкой. Когда спиртное закончилось, все пятеро, разойдясь по разным комнатам, улеглись спать.

Проснувшись спустя некоторое время, хозяин увидел, что гости пытаются потушить горящий диван. Взяв ведро, выбежал на улицу к колонке за водой, но, когда вернулся, зайти обратно из-за сильного задымления не смог. В это время заметил, как один из знакомых, находившихся в доме, выпрыгнул из окна, что и спасло ему жизнь — с ожогами средней степени тяжести госпитализирован в Толочинскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Как сообщили в Толочинском РОЧС, хозяин дома неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, в результате чего случались возгорания и по его прошлому месту жительства. На переулок Социалистический он переехал в мае 2016 года, где в январе этого года работник РОЧС посещал мужчину и проводил с ним беседу о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Александр ДАНИКОВИЧ,

заместитель начальника Толочинского РОСК.

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