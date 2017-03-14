МИНСК, 15 мар — Sputnik, Алексей Стефанов. В Москве прошел экспертно-медийный семинар, посвященный театральному искусству в Союзном государстве, организованный Постоянным комитетом Союзного государства и Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Государственная поддержка

"Театр, слава Богу, это не массовая культура, не массовое искусство, потому что театр не может быть массовым. Это во многом, как мне представляется, искусство для избранных, когда актеры выступают для очень ограниченной группы людей. Для тех, кто хочет мыслить, для тех, кто хочет принять участие в совместной мозговой атаке по осмыслению и по познанию нашего прошлого", — такими словами открыл семинар генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Он отметил, что театру много раз предрекали конец: вначале, когда появилось кино, он выжил, затем, когда появилось телевидение, театр наоборот вышел на телевизионные экраны, и начались трансляции спектаклей, и, наконец, когда появился интернет, театр все равно устоял.



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"Потому что театр — это вечное живое искусство. Потому что человеку хочется общаться с искусством, с людьми, встречаться не через стекло. И, наверное, в этом и есть сила театра. Очень приятно, что российское государство, поддерживает театры. Например, только в Москве имеется порядка сотни театров, которые получают дотации. Такого нет нигде, ни в одной столице мира, ни в одном крупном городе — ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Только в Москве и России. Я уверен, что похожая ситуация и в Минске", — отметил Дмитрий Киселев.

Не только дотации

Позицию генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев разделяет Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.

"Я разделяю точку зрения Дмитрия Константиновича, он так осторожно сказал, что и в Беларуси театральное искусство пользуется огромной поддержкой государства. Оно действительно пользуется этим. И не только в плане дотаций, поддержки творческой составляющей, но и создания необходимой составляющей материально-технической базы", — сказал дипломат.

Он рассказал, что помимо поддержки театральных коллективов, руководство республики заботится и о самих зданиях, в которых работают деятели культуры и искусства.



© Sputnik / Виктор Толочко Театр имени Янки Купалы

"Был отреставрирован Театр им. Янки Купалы, ряд других театров. Соответствующие высшие учебные заведения готовят кадры", — констатировал Петришенко.

Проблемы кадров

Правда, благоприятные условия для работы, которые создаются в Союзном государстве, как отметил дипломат, не всегда идут на пользу Беларуси.

"Многие наши творческие молодые люди, исходя из того, что мы создали комфортные условия в рамках Союзного государства, не всегда задерживаются у нас, а едут туда, где и материальная составляющая и, наверное, творческая более широкая. Но мы надеемся, что наши российские коллеги тоже будут приезжать на работу в театры Республики Беларусь. Поверьте, у нас не менее благодатная почва и не менее благодарная публика", — сказал Игорь Петришенко.

Обмен опытом



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Он отметил, что важно продолжать стимулировать творческие обмены, организовывать гастрольные туры, "потому что Россия страна необъятная". "У нас установлены прямые региональные контакты со всеми субъектами России. И обязательным составляющим элементом этой работы является культурная, творческая составляющая. Как российский зритель, так и белорусский воспринимают театральное искусство очень близко, тепло и всегда спектакли российских театров, которые проходят у нас, идут с полным аншлагом, а спектакли, которые приезжают из Республики Беларусь в Россию, тоже пользуются огромной популярностью", — сказал посол.

"У нас существуют программы сотрудничества между министерствами культуры Республики Беларусь и Российской Федерации. Сейчас действует программа на 2015-2017 годы. В рамках этой программы у нас существует и театральный обмен. В октябре 2015 года в Минске состоялись выступления Новосибирского академического театра "Красный факел", и в том же году были гастроли Национального академического театра им. Янки Купалы в Москве. В 2016 году с большим успехом прошли выступления Минского Национального академического драматического театра им. Горького в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Связи есть, они поддерживаются, но как мы говорили в кулуарах, нужно еще над многим работать", — отметил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Театральные эксперименты

На семинаре много говорилось и о содержании самих спектаклей.

Как отметил Дмитрий Киселев, классику и эксперименты не нужно путать — театральные площадки должны быть разными для одного и для другого, чтобы зритель понимал, что именно и где он может посмотреть.



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"Например, мне было странно, что у нас в Москве идут "Братья Карамазовы" в единственном исполнении в МХТ. Я пришел туда и увидел, что Алешу играет короткостриженая дама. Мне это показалось странным. Но другого варианта на театральных подмостках Москвы нет. Или "Пиковая дама", когда она шла в Большом театре. Герман, как известно, у Пушкина в конце сходит с ума, а тут он выходит еще до поднятия занавеса на авансцену в смирительной рубашке и с этого все начинается. Он сразу сумасшедший. И потом поднимается занавес и оказывается, что все в спектакле сумасшедшие, тотально, каждый. Вот такое прочтение Пушкина под музыку Чайковского. Передо мной тогда сидел теперь уже бывший американский посол, он с кем-то пришел на Пушкина, и они выдали такую фразу: "Вот такая она, Россия…", — поделился не самыми приятными воспоминаниями Киселев.

Хотя и отметил, что "театр не может быть пыльным".

Что ждут от театра

"Как мне представляется, государственные дотации театру это в том числе небольшой аванс. Потому что мы от театров ждем осмысления происходящего в мире, в наших странах. Мы ждем новых постановок, новых экспериментов, но в то же время сохранения классики для того, чтобы соблюдался определенный эталон, определенный стандарт. Чтобы люди могли посмотреть Толстого, Достоевского и экспериментальные спектакли, но только на отдельных площадках", — сказал он.



© Sputnik / Виктор Толочко Международный фестиваль студенческих театров "Тэатральны куфар. БДУ -2016"

"Я хотел бы напомнить фразу Гоголя, который сказал, что театр — это кафедра, с которой можно сказать много добра. То есть это ключевое слово — добро. Можно идти в ногу со временем и по-разному трактовать произведения, но ключевым элементом должна быть эта константа добра. Чтобы человек получал духовный заряд от просмотра, от того, что ему хотел донести режиссер, постановщик, артист", — поддержал Киселева Игорь Петришенко.

Он добавил, что очень важно, что в театрах как Республики Беларусь так и Российской Федерации среди зрителей было как можно больше молодежи. Нужно поставить задачу омолодить зрителя. Об этом на семинаре говорили и другие выступающие — директора, режиссеры и художественные руководители российских и белорусских театров, артисты, среди которых присутствовали народные артисты Армен Джигарханян и Владимир Гостюхин, и другие деятели культуры Союзных государств.