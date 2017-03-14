В самом центре столицы утром 15 марта подразделения МЧС провели учения в торговом центре Galleria Minsk. По легенде на верхних этажах пылал пожар, необходима эвакуация работников и посетителей. Для отработки чрезвычайной ситуации специалисты МЧС задействовали пожарные расчеты и авиацию. Пожарные вертолеты приземлялись на проезжую часть одного из главных проспектов страны.







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Видео МЧС с масштабных учений

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