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Фото 360 градусов. Вертолеты на Победителей и учебное спасение людей в центре Минска

15.03.2017 16:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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В самом центре столицы утром 15 марта подразделения МЧС провели учения в торговом центре Galleria Minsk. По легенде на верхних этажах пылал пожар, необходима эвакуация работников и посетителей. Для отработки чрезвычайной ситуации специалисты МЧС задействовали пожарные расчеты и авиацию. Пожарные вертолеты приземлялись на проезжую часть одного из главных проспектов страны. 
 


С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат. Пробуйте, ждем ваших отзывов!



Видео МЧС с масштабных учений

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TUT.BY вел прямую трансляцию с места событий. 

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В самом центре столицы утром 15 марта подразделения МЧС провели учения в торговом центре Galleria Minsk. По легенде на верхних этажах пылал пожар, необходима эвакуация...

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