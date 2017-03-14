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Фото 360 градусов. Вертолеты на Победителей и учебное спасение людей в центре Минска
15.03.2017 16:59 — Новости Культуры | Tut.by
В самом центре столицы утром 15 марта подразделения МЧС
С помощью мышки вы сможете «прокрутить» изображения вокруг их оси, то есть вы как бы увидите все «вокруг» себя в каждом кадре. Опция доступна, если в правом нижнем углу фото появилась рамка или квадрат. Пробуйте, ждем ваших отзывов!
Видео МЧС с масштабных учений
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В самом центре столицы утром 15 марта подразделения МЧС провели учения в торговом центре Galleria Minsk. По легенде на верхних этажах пылал пожар, необходима эвакуация...
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