В конце октября 2017 года прославленный белорусский хореограф осуществит в Национальном оперном театре новую редакцию балета «Спартак», в начале ноября выступит режиссером концерта «Звезды мирового и белорусского балета». После ухода Елизарьева из театра это будет его первое сотрудничество с коллективом, который он возглавлял долгие годы.



Валентин Елизарьев. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

30 октября 2017 года народный артист Беларуси и СССР Валентин Елизарьев отметит свой 70-летний юбилей. Отметить эту дату решили на высоком уровне. Сегодня, 15 марта, в Министерстве культуры прошло первое заседание оргкомитета, посвященное юбилею. Вел заседание министр культуры Борис Светлов. Было решено, что Елизарьев осуществит в Оперном новую редакцию своего балета «Спартак».

Как рассказал TUT.BY Валентин Елизарьев, при этом концепция спектакля останется прежней, ведь «постановка состоялась». При этом хореограф планирует ввод в балет новых исполнителей, а также некоторые изменения в хореографии. Напомним, что премьера «Спартака» произошла в 1980 году. С того времени он без перерывов идет в репертуаре, стал визитной карточкой театра и побывал на гастролях более чем в 20 странах мира. Кроме того, 2 ноября на сцене Оперного состоится концерт «Звезды мирового и белорусского балета». Автором сценария и режиссером выступит сам Елизарьев.

На вопрос TUT.BY, планирует ли театр приглашать хореографа для других постановок, Елизарьев ответил, что такой вопрос не поднимался. На заседании оргкомитета обсуждался только его юбилей.

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Любопытно, что еще в июле прошлого года в адрес Александра Лукашенко было направлено письмо от великого советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Адресат попросил главу государства вернуть Елизарьева в Оперный театр. Ответа получено не было, но в ноябре 2016-го письмо Григоровича«Народная Воля». По информации TUT.BY, возвращение Елизарьева могло быть связано именно с реакцией на ту публикацию. Впрочем, как подтвердил Валентин Николаевич, члены оргкомитета не делали секрет из того, что выполняют поручение президента.

Напомним, что в 1973 году 26-летний Елизарьев стал главным балетмейстером Белорусского академического театра оперы и балета, позднее стал директором — художественным руководителем балетной труппы. Елизарьев сделал белорусский балет известным во всем мире. В 1996-м Валентин Николаевич был удостоен звания «Лучший хореограф года» и премии Benois de la Danse, учрежденной Международной ассоциацией танца, за хореографию балета «Страсти (Рогнеда)».

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Елизарьев ушел из коллектива в 2009 году. Тогда завершалась реконструкция Театра оперы и балета. Планировалось, что Елизарьев займет должность директора Национального театра оперы и балета. Но ему была предложена лишь ставка «главного балетмейстера». Какхореограф TUT.BY, он посчитал, что это «обидное приглашение в мою юность», ведь Елизарьев начинал работу в театре с этой должности.

Объясняя свою позицию, Елизарьев отметил, что отказался от должности главного балетмейстера осознанно: «Творчество, производство и деньги существуют неразрывно — это я понял давно. Ты должен знать, что планировать на будущее, какие ресурсы у тебя есть. Когда это всё находится в разных руках, тогда ничего путного сделать нельзя». С того времени Оперный театр больше не сотрудничал с хореографом.

Кроме постановки «Спартака» и концерта звезд мирового балета к юбилею Елизарьева запланированы и другие мероприятия. 30 марта в 17.00 в Художественной галерее «Университет культуры» (Октябрьская площадь, 1 — на территории Дворца Республики) откроется выставка «Валентин Елизарьев. Репортаж из настоящего времени». Работы фотографа Никиты Федосика покажут хореографа во время работы с артистами и студентами, а также в других жизненных ситуациях. Вход на выставку, которая будет работать до 13 апреля, свободный.

Также планируется издание новой книги исследователя Юлии Чурко, посвященной творчеству Елизарьева. На белорусском и российском телевидении выйдут новые фильмы, которые расскажут о его творчестве.