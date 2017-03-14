﻿ Как подготовить сад к новому сезону. Присылайте вопросы в "Не стыдно спросить". 21.by
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Как подготовить сад к новому сезону. Присылайте вопросы в "Не стыдно спросить"

15.03.2017 21:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Как организовать процесс выращивания и доращивания рассады? Когда необходимо пересаживать ее в грунт? Какие семена можно посеять в марте и в апреле и что можно делать в это время на участке? Какие нужны удобрения для тех или иных культур и какие средства защиты растений от вредителей и болезней вам необходимы? Какие саженцы можно приобретать сейчас, а с какими вы уже опоздали, - эти и другие вопросы о предстоящем дачном сезоне можно задать специалисту.

В рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» на вопросы пользователей портала ответит владелец питомника «Zelensad» Виталий Кутян. Задать вопросы для Виталия можно на форуме под этим анонсом, прислать нам на почту air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить», а также вопросы можно будет задавать во время записи программы в прямом эфире, которая пройдет в нашем паблике в социальной сети Facebook 16 марта в 12.00.

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Теги: Минск
 
 
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Как организовать процесс выращивания и доращивания рассады? Когда необходимо пересаживать ее в грунт? Какие семена можно посеять в марте и в апреле и что можно...

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