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Как подготовить сад к новому сезону. Присылайте вопросы в "Не стыдно спросить"
15.03.2017 21:05 — Новости Культуры | Tut.by
Как организовать процесс выращивания и доращивания рассады? Когда необходимо пересаживать ее в грунт? Какие семена можно посеять в марте и в апреле и что можно делать в это время на участке? Какие нужны удобрения для тех или иных культур и какие средства защиты растений от вредителей и болезней вам необходимы? Какие саженцы можно приобретать сейчас, а с какими вы уже опоздали, - эти и другие вопросы о предстоящем дачном сезоне можно задать специалисту.
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Как организовать процесс выращивания и доращивания рассады? Когда необходимо пересаживать ее в грунт? Какие семена можно посеять в марте и в апреле и что можно...
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