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Серия "Маши и Медведя" вошла в пятерку самых популярных видео на Youtube

16.03.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Семнадцатый эпизод российского мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.

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Серия попала в пятерку самых популярных видео в истории платформы наряду с клипами на композицию Gangnam Style корейского исполнителя PSY (2,7 миллиарда просмотров) и трек See You Again американского рэпера Уиз Халифа (2,5 миллиарда).

Ролик «Маша плюс Каша» был опубликован 31 января 2012 года на канале Get Movies.

По данным создавшей мультфильм студии «Анимакорд», ежедневно серию смотрят от 2,7 до 3,2 миллиона человек. Кроме русской, она доступна в английской, немецкой, французской, испанской, португальской, китайской и украинской версиях.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года. Каждый эпизод длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

 
 
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Семнадцатый эпизод российского мультсериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс Каша" набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.

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