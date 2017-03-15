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Как журналист TUT.BY пасла коз в элитном поселке под Минском

16.03.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Журналист REALTY.TUT.BY Елена Зуева отправилась на репортаж в элитный коттеджный поселок Ясная поляна, что неподалеку от Минска. И там ей довелось прийти на помощь местному жителю: присмотреть за его козами, которые не отпускают хозяина в магазин.

Ее материал из жизни близкого и элитного «замкадья» появится на портале в ближайшее время. Следите за обновлениями.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Теги: Минск
 
 
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Журналист REALTY.TUT.BY Елена Зуева отправилась на репортаж в элитный коттеджный поселок Ясная поляна, что неподалеку от Минска. И там ей довелось прийти на помощь...

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