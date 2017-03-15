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Как журналист TUT.BY пасла коз в элитном поселке под Минском
16.03.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by
Журналист
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Журналист REALTY.TUT.BY Елена Зуева отправилась на репортаж в элитный коттеджный поселок Ясная поляна, что неподалеку от Минска. И там ей довелось прийти на помощь...
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