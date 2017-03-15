Журналист REALTY.TUT.BY Елена Зуева отправилась на репортаж в элитный коттеджный поселок Ясная поляна, что неподалеку от Минска. И там ей довелось прийти на помощь местному жителю: присмотреть за его козами, которые не отпускают хозяина в магазин.

Ее материал из жизни близкого и элитного «замкадья» появится на портале в ближайшее время. Следите за обновлениями.

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