У одного из офисных зданий в Австралии появилась странная птица: она часами стоит на улице и смотрит в зеркальное окно офиса. Птица не обращает внимания на проходящих и стоящих рядом людей и лишь экзистенциально смотрит, смотрит, смотрит… Зоологи нашли объяснение и такому странному поведению пернатых.

We’ve all been there pic.twitter.com/AKgnF9EoXb