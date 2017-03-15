У одного из офисных зданий в Австралии появилась странная птица: она часами стоит на улице и смотрит в зеркальное окно офиса. Птица не обращает внимания на проходящих и стоящих рядом людей и лишь экзистенциально смотрит, смотрит, смотрит… Зоологи нашли объяснение и такому странному поведению пернатых.

Журналист Ник Уиггинс заметил птицу у одного из офисных зданий в Квинсленде. Она просто стояла и смотрела на своё отражение в зеркальном окне офиса на первом этаже. Птица не обращала внимание на журналиста, и, похоже, стояла на этом месте не первый раз — журналист увидел прилепленную на окно рядом с ней записку.

«Я австралийская авдотка. Я в порядке. Я просто люблю пялиться на свое отражение в окне», — подпись: Кэйтлин, Общество по охране дикой природы Австралии.

Выяснилось, что птица приходит к зданию уже с января. Она появляется раз в несколько дней и всегда встаёт на одно и то же место у окна офиса. Уиггинс предположил, что она просто смотрит на себя в зеркало, мысленно беседуя со своим вторым «я», как это иногда делают многие люди.

Представители Королевского общества защиты животных от жестокого обращения посчитали поведение птицы нормальным и объяснили его обычным любопытством.

— Птица в основном ведет ночной образ жизни и как бы увлекается рассматриванием своего отражения в зеркале в дневное время… Животные делают это — не только авдотки. Вы часто видите ворон и сорок, глядящих в окна. Чаще всего это простое любопытство, к тому же им нравится смотреть на своё отражение.

Однако они не объяснили, почему птица не смотрит в любое попавшееся ей окно, а уже больше месяца возвращается на одно и то же место, чтобы постоять и помолчать.

Австралийская авдотка — птица из отряда журавлеобразных длиной до 60 сантиметров. Она обитает в полях и редколесьях, и лишь в последние годы этих птиц стали замечать поблизости от человека (это связывают с урбанизацией региона). Авдотка ведет преимущественно ночной образ жизни и питается растениями, насекомыми, мелкими пресмыкающимися и ракообразными, при этом ее не считают хищником.