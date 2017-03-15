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У тунеядцев Беларуси появился веселый гимн
16.03.2017 13:47 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусским
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Автор «Песенки тунеядца» - музыкант Олег У. Музыку исполнила группа "Чеза", в состав которой входят гитарист Алекс и барабанщик Рома. Исполнители "Гимна" признаются в том, что сами являются тунеядцами, как и большинство творческих людей. Так было и во времена их "пингвиновской" молодости и совместных тусовок с будущими коллективами "Чистое серебро", "Ляпис Трубецкой" и другими.
Сегодня же музыканты предлагают послушать песню и зарядиться хорошим настроением.
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Белорусским тунеядцам теперь будет жить веселей. Группа неравнодушных граждан записала "Гимн тунеядцев", который придаст серьезному протестному движению немного...
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