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Одиночество в лесу. Лосиха встретила другого лося, а он оказался железным

16.03.2017 14:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Колорадо Джон Вудс давно знаком с лосихой, которую он прозвал Мамаша Лось. Практически каждый день вот уже несколько лет она приходит в окрестности его дома, где любит играть с шиной, прикрепленной к тросу. Но недавно он заснял, как Мамаша Лось встретила другого лося, но, к сожалению, железного.

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«Эта лосиха (Мамаша Лось) наведалась в Блэк Форест, Колорадо, увидела декоративную металлическую статую лося и рассчитывала на романтику. Обязательно досмотрите до конца», — говорится в описании видео на YouTube.

На ролике видно, как лосиха проявляет внимание и пытается заигрывать с железным лосем. К сожалению, он остается непоколебим до самого конца. А потом просто валится к ее ногам.

 
 
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Житель Колорадо Джон Вудс давно знаком с лосихой, которую он прозвал Мамаша Лось. Практически каждый день вот уже несколько лет она приходит в окрестности его дома,...

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