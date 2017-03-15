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Одиночество в лесу. Лосиха встретила другого лося, а он оказался железным
16.03.2017 14:56 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Колорадо Джон Вудс давно знаком с лосихой, которую он прозвал Мамаша Лось. Практически каждый день вот уже несколько лет она приходит в окрестности его дома, где любит играть с шиной, прикрепленной к тросу. Но недавно он заснял, как Мамаша Лось встретила другого лося, но, к сожалению, железного.
На ролике видно, как лосиха проявляет внимание и пытается заигрывать с железным лосем. К сожалению, он остается непоколебим до самого конца. А потом просто валится к ее ногам.
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Житель Колорадо Джон Вудс давно знаком с лосихой, которую он прозвал Мамаша Лось. Практически каждый день вот уже несколько лет она приходит в окрестности его дома,...
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