

Наконец-то, после долгой зимы наступает долгожданная весна. К этому сезону многие начинают составлять список дел, которые необходимо сделать на приусадебном участке — подготовить почву, обрезать деревья и кустарники. Но в этом перечне запланированных и необходимых дел порой забывают о мерах предосторожности.

Ведь у чрезвычайных ситуаций тоже есть своя сезонность. Весной, сразу же после того, как с водоемов сойдет лед, а на полях растает снег, по всей стране начинает гореть трава. За последние три года Толочинскими спасателями осуществлено 114 выездов на тушение сухой растительности, из-за ее возгорания повреждено 11 нежилых домов.

Весенние палы являются настоящим экологическим бедствием. Они уничтожают почвенное плодородие, нарушают естественное природное равновесие. Поджигая сухую прошлогоднюю траву вдоль дорог, на опушках леса, на полях и лугах, многие, возможно, и не подозревают, что может начаться пожар, который приводит к непоправимым последствиям.

Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях, за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. Также разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. Допущение материального ущерба в крупном размере в результате выжигания сухой растительности и несоблюдения требований пожарной безопасности влечет уголовную ответственность.

За последние три года к административной ответственности привлечено 6 жителей района. Однако это не всегда останавливают наших сограждан и халатная беспечность приводит к трагическим последствиям.

Так при сжигании мусора на своем участке 17 марта 2015 года жительница д. Зеленая получила множественные ожоги тела и была доставлена в ЦРБ, где впоследствии скончалась в реанимационном отделении.

МЧС напоминает, что согласно правилам пожарной безопасности допускается контролируемое разведение костров для сжигания мусора и отходов. Для этого необходимы площадки, очищенные до минерального слоя почвы шириной не менее 0,25 м, которые располагаются на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), 25 м от лесного массива, 30 м от скирд сена и соломы. После сжигания мусора, отходов на площадках горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления.

Еще одна весенняя «проблема» — это любители отдыха на природе. Отправляясь на «шашлыки», народ выбирает живописные места. Но, уезжая, люди оставляют горы мусора, битое стекло, пластиковые бутылки. Забывают затушить костер и бросают в траву окурки. Порывом ветра огонь разносится на большие расстояния, сжигая все на своем пути, оставляя безжизненную, черную пустошь.

Поэтому, чтобы отдых на природе был действительно безопасным, рекомендуем тщательно продумывать все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечения их неукоснительного выполнения, как взрослыми, так и детьми. Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по тел.: 101, 112.

Марина НАЗАРЕНКО,

инспектор группы пропаганды

и взаимодействия с общественностью Толочинского РОЧС.

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