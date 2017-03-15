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В лицее при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь пройдут Дни открытых дверей

16.03.2017 09:56 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В лицее при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь пройдут Дни открытых дверей
18 марта в ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» состоится День открытых дверей.

В программе — экскурсии по спальным и учебным корпусам, спортивным сооружениям, встречи с педагогами, руководством лицея, показательные выступления, прохождение тестирования по математике для абитуриентов, а также посещение уникального инновационно-образовательного центра безопасности жизнедеятельности.

Мероприятия состоятся на территории лицея по адресу: Гомельский район, Улуковский сельский Совет, п. Ильич, ул. Сковородина, д.10. Начало в 11.00.
Будет организована централизованная доставка автобусом от Привокзальной площади г. Гомеля, отправление в 10.30.

Повторно День открытых дверей состоится 8 апреля в 11.00, будет организована и централизованная доставка по такому же маршруту.

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Теги: Гомель
 
 
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18 марта в ГУО «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» состоится День открытых дверей. В программе — экскурсии по...

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