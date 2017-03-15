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Устанавливаются свидетели кражи велосипеда в Коханово
16.03.2017 08:50 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Толочинским РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража) и в настоящее время устанавливаются свидетели совершенного преступления. Просьба ко всем, кому известны какие-либо обстоятельства произошедшего, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 5-30-12 либо 102.
Еще раз обращаемся к жителям района — во избежание подобных ситуаций не оставляйте свое имущество без присмотра.
Мария АКУЛЕНОК,
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12 марта в Толочинский РОВД обратилась жительница Коханово. В период времени с 14 часов 11 марта до 15 часов 12 марта неустановленное лицо совершило кражу...
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