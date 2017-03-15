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Приобрести товар в рассрочку поможет Беларусбанк

16.03.2017 08:41 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Приобрести товар в рассрочку поможет Беларусбанк
Сегодня многие из нас, как говорится, перебиваются от зарплаты до зарплаты. Нередко денег уже нет, а до следующей получки еще несколько дней. О том, чтобы накопить определенную сумму для какой-либо крупной покупки, речи и вовсе не идет.

Как быть? Возьмешь кредит — возвращать придется с процентами, причем немалыми. Другое дело, если воспользоваться рассрочкой. В феврале этого года ОАО «АСБ Беларусбанк» внедрил у себя новый продукт — карту рассрочки «Магнит». Более подробно о ней мы попросили рассказать заместителя директора — начальника отдела розничного бизнеса ЦБУ №219 в Толочине Олега Крупича.

— Клиенту оформляется международная карта MastercardStandart с бесконтактной технологией PayPass, по которой предоставляется беспроцентная рассрочка платежа при совершении операций в магазинах-партнерах банка сроком до 12 месяцев. Как правило, в продовольственных магазинах она составляет 1 месяц, мебель и бытовую технику можно приобрести в рассрочку на 10 месяцев. Стоимость каждой покупки разбивается на несколько платежей в зависимости от срока рассрочки в конкретной торговой организации. По итогам месяца они суммируются и выставляются единым платежом, который необходимо погасить до конца месяца, следующего за текущим.

Хочу заметить, что на карте «Магнит» можно размещать и собственные средства. В этом случае при совершении покупки за их счет в магазинах-партнерах клиенту в последний  рабочий день месяца осуществляется возврат денег на карт-счет (кэшбэк) до 12 процентов.

Кроме того, держателям карты «Магнит» бесплатно предоставляются такие сервисы, как смена ПИН-кода, подключение к интернет-банкингу, информирование о размере ежемесячного платежа путем направления СМС-сообщения.

— Картой «Магнит» можно воспользоваться только в магазинах-партнерах банка?

— Нет, клиент может приобрести товар в любом магазине, в том числе и не являющемся партнером банка, а также снять наличные денежные средства. В этом случае клиенту предоставляется кредит со сроком погашения 6 месяцев c процентной ставкой в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 3 процентных пункта. Кроме этого, клиент может один раз воспользоваться льготной ставкой за пользование овердрафтом в течение 30 календарных дней, для чего необходимо полностью погасить долг в течение этого срока после совершения покупки или снятия наличности.

— Есть ли магазины-партнеры банка в Толочинском районе?

— У нас свыше 40 магазинов являются партнерами банка, в ближайшее время планируется расширить их список еще на 8 торговых объектов. Дополнительную информацию, в том числе  по магазинам-партнерам, можно получить на сайте www.belarusbank.by или в отделениях банка.

Игорь СНАРОВ.

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