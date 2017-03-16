﻿ Пассажиров, снимавших прибытие поезда в Нью-Йорке, с головой засыпало снегом из-под колес. 21.by
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Пассажиров, снимавших прибытие поезда в Нью-Йорке, с головой засыпало снегом из-под колес

17.03.2017 10:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Впечатляющее видео, опубликованное на YouTube 15 марта, упорно держится в трендах сервиса, набрав уже 4,4 миллиона просмотров за двое суток. Не так уж много для музыкального клипа или серии «Маши и Медведя», но прилично для ролика, в котором ничего не происходит — просто поезд приходит на станцию.

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Накануне ураган Стелла прошелся по северо-восточному побережью США и завалил пригороды Нью-Йорка и Бостона 50-сантиметровым слоем снега. Вдобавок электричка Amtrack подъехала к перрону на станции Райнклифф, штат Нью-Йорк, слишком быстро. В результате пассажирам, которые хотели снять красивую картинку, пришлось несладко. К счастью, никто не пострадал. Хотя некоторые наелись снега.

 
 
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Впечатляющее видео, опубликованное на YouTube 15 марта, упорно держится в трендах сервиса, набрав почти 1 миллион 800 тысяч просмотров меньше чем за сутки. Не так уж много...

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