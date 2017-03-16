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Пассажиров, снимавших прибытие поезда в Нью-Йорке, с головой засыпало снегом из-под колес
17.03.2017 10:03 — Новости Культуры | Tut.by
Впечатляющее видео, опубликованное на YouTube 15 марта, упорно держится в трендах сервиса, набрав уже 4,4 миллиона просмотров за двое суток. Не так уж много для музыкального клипа или
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Впечатляющее видео, опубликованное на YouTube 15 марта, упорно держится в трендах сервиса, набрав почти 1 миллион 800 тысяч просмотров меньше чем за сутки. Не так уж много...
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