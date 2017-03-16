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Детское “Евровидение-2017″ пройдет 26 ноября

17.03.2017 — Новости Культуры | Ляхавiцкi веснiк  
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Детское &#8220;Евровидение-2017&#8243; пройдет 26 ноябряБЕЛТА.

Детское “Евровидение-2017″ пройдет 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Европейском вещательном союзе.

XV Международный детский конкурс песни “Евровидение” примет столица Грузии Тбилиси. Конкурс пройдет во Дворце спорта. Представительница Грузии 11-летняя Мариам Мамадашвили в 2016 году стала победительницей творческого состязания с песней “Mzeo” (“Солнце”). Грузия – одна из самых успешных стран на детском конкурсе песни “Евровидение”: страна выиграла соревнование трижды – в 2008, 2011 и 2016 годах.  Принимать конкурс Грузия будет впервые.

БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА. Детское “Евровидение-2017″ пройдет 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Европейском вещательном союзе. XV Международный детский конкурс песни “Евровидение”...

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