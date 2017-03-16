В этот уикенд гродненцы могут отметить День святого Патрика, увидеть спектакль шекспировского театра «Глобус», побывать на ретро-концерте и познакомиться с поэтессой-моделью.

Семейный праздник «Маленький кусочек счастья»

Где: Кафе «Рандеву», ул. Гагарина, 19 Когда: 17 марта, 17.00

К Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, «Гродненский детский хоспис» проведет семейный праздник. Для детей подготовлена шоу-программа и сладкое угощение — кексы, которые можно собственноручно разрисовать. Развлекать гостей будут музыканты и веселый аниматор.



Фото: grodno.in

День святого Патрика

Где: Бар BEERлога, ул. Соломовой, 137 Когда: 17 марта, 18.00

«Гродненская пивная лига» подготовила веселые конкурсы, акустический концерт двух известных в Гродно рок-исполнителей, ирландский аквагрим и дегустацию интересных сортов от белорусских крафтовых пивоварен.

Где: кинотеатр «Красная звезда», ул. Социалистическая, 4 Когда: 17 марта, 19.00

Пьесу Уильяма Шекспира, в которой жестокость соседствует с иронией, гродненцы увидят в постановке театра «Глобус». Чарльз Эдвардс, снимавшийся в сериале «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey, 2010) и фильме «Филомена» (Philomena, 2013), берется за главную роль в постановке, размышляющей о бремени королевского сана и о непреодолимых силах, способных уничтожить монарха. Яркие цвета и красочные костюмы, задействованные в этой исторической постановке, отлично смотрятся на большом экране.



Фото: theatrehd.ru

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 17 марта, 19.00

Один из самых длинных по времени, сложных и интеллектуальных спектаклей гродненского драмтеатра. Даже если вы видели знаменитую киноверсию романа Кена Кизи, не стоит отказывать себе в удовольствии увидеть постановку гродненской труппы.





Где: Крама Ц, ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 17 марта, 19.00

О князе Давыде знают в Гродно все, а вот о другом гродненском правителе середины XIV века — князе Патрике — слышали немногие. Историки Андрей Вашкевич и Андрей Чернякевич расскажут об этом необычном человеке и о том, как оно смог без оружия остановить крестоносцев. Встреча, кстати, пройдет в День святого Патрика.

Лекция «Жизнь с радиацией»

Где: Областная научно-техническая библиотека, ул Горького, 72а Когда: 18 марта, 11.00

В рамках проекта «В Год науки — доступно о науке» все желающие могут прослушать лекции ведущих ученых города, посвященные актуальным вопросам общественных, гуманитарных, технических наук и естествознания. Опираясь на результаты научных исследований и опыт практической работы, кандидат биологических наук, доцент медицинского университета Тамара Зиматкина расскажет о том, что радиация является неотъемлемой частью окружающего мира.

Анимационная программа «Идет весна — медведь, проснись!»

Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 18 и 19 марта, 14.00−15.00

Детей приглашают в Коробчицы помогать Маше будить Медведя после зимней спячки. Кроме этой программы гостям традиционно предлагают отведать шашлык и покататься на лошади или в дилижансе.





Мастер-класс по валянию из шерсти

Где: Галерея «У Майстра», ул. Кирова, 8 Когда: 18 марта, 16.00

Участников мастер-класса научат делать прекрасных желтых цыплят. Во время поста, в преддверии Пасхи, тема особенно актуальная. Предварительная запись по тел. +375 (29) 621−09−51





Где: Новы замок, ул. Замковая, 20 Когда: 18 марта, 17.00

В рамках цикла музыкальных вечеров в Новом замке, посвященных 30-летию Гродненской областной филармонии, выступают лучшие ее солисты. Очередной концерт будет посвящен музыке в стиле ретро.





Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 18 марта, 19.00

Герои этой комедии о любви Леонарда Герша молоды и талантливы: он мечтает стать великим рок-музыкантом, она видит себя в будущем великой актрисой. Обоим надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-Йорк. Здесь они случайно знакомятся и, как положено по законам жанра, влюбляются друг в друга.





Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 18 марта, 19.00

В постановке режиссера Олега Жюгжды даже такая приевшаяся классика как чеховская «Чайка» может стать захватывающим зрелищем.



Фото: grodnolyalka.by

Где: Крама Ц, ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 19 марта, 19.00

На презентации выступит акустический состав проекта Kaciaryna Vadanosava & The Fantasy Orchestra. Сама Екатерина играет на семи музыкальных инструментах, в том числе на волынке, пишет стихи и музыку, исполняет собственные песни, переплетает старые книги, является лицом модельного агентства.



Фото со страницы Екатерины Водоносовой в vk.com

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 19 марта, 19.00

«Камедыя пра нешчаслівага селяніна, яго жонку Маланку, жыда Давіда і Чорта, які страціў сэнс існавання» уже более 20 лет с успехом идет на сцене гродненского театра. За это время прошло более 350 показов! Герой спектакля — крестьянин, который обиделся на праотца Адама за то, что тот когда-то согрешил в райском саду, а расплачиваться приходится потомкам.



Фото: drama.grodno.by