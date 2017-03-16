В инстаграме появляется все больше фотографий под хэштегом #CharcoalLatte — латте с активированным углем предлагают все больше заведений. Дама, которая придумала напиток из угля и кокосового молока, считает его хорошим средством для детокса, так как уголь выводит из организма вредные вещества.

Публикация от Syarif Kisanaga (@rifkisanaga) Фев 25 2017 в 7:34 PST

Молоко с раскрошенными таблетками активированного угля начинают предлагать заведения в Великобритании и США. Некоторые дополнительно добавляют сироп из финика.

Идею придумала психотерапевт и специалист по здоровому образу жизни из Лондона Джоди Брендман. Она считает, что активированный уголь выводит токсины из организма, а его употребление помогает улучшить состояние кожи и избавиться от проблем с пищеварением. При этом не объясняет, почему нельзя просто пить его в виде таблеток.

Публикация от Gemma Pryor (@gemmapryor) Фев 12 2017 в 9:55 PST

«Поскольку токсины могут циркулировать в крови и накапливаться в мозге, активированный уголь может также помочь с симптомами, такими как затуманенное сознание и другими когнитивными проблемами и… ну… даже при похмелье!», — говорит Брендман.

В оригинальном рецепте «Черного латте» Джоди использует кокосовое молоко и две таблетки активированного угля.

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Но тренд ушел в кофейни и видоизменяется в зависимости от места, где его делают: заведения используют и обычное молоко, и иногда гораздо большее количество угля.