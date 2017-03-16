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Поступили в продажу билеты на все программы "Славянского базара" в Летнем амфитеатре

17.03.2017 12:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Второй этап продажи билетов на программы XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре начался 17 марта, сообщил директор форума Александр Сидоренко.

Первые билеты на отдельные концерты поступили в кассы еще 17 февраля, а теперь стартует второй этап реализации. С 17 марта можно купить билеты на все программы, которые пройдут в Летнем амфитеатре (пока в фестивальной афише их 17).

«Но хочу сделать оговорку, что это еще не все концерты на этой площадке. Мы сейчас работаем над несколькими проектами, которые могут пополнить афишу новыми именами», — добавил Александр Сидоренко.

В третий этап, который стартует 21 апреля, включены проекты на других площадках форума: более 10 программ в концертном зале «Витебск», не менее 5 концертов в областной филармонии, 7 спектаклей в театральной программе и многое другое.

«При формировании концертных программ мы учитываем вкусы нашего фестивального зрителя, но стремимся и знакомить его с новыми именами», — отметил Александр Сидоренко.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля).

 
Теги: Витебск
 
 
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В следующий этап продажи билетов, который стартует 21 апреля, включены проекты на других площадках форума: более 10 программ в концертном зале "Витебск", не менее 5...

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