Второй этап продажи билетов на программы XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре начался 17 марта, сообщил директор форума Александр Сидоренко.

Первые билеты на отдельные концерты поступили в кассы еще 17 февраля, а теперь стартует второй этап реализации. С 17 марта можно купить билеты на все программы, которые пройдут в Летнем амфитеатре (пока в фестивальной афише их 17).

«Но хочу сделать оговорку, что это еще не все концерты на этой площадке. Мы сейчас работаем над несколькими проектами, которые могут пополнить афишу новыми именами», — добавил Александр Сидоренко.

В третий этап, который стартует 21 апреля, включены проекты на других площадках форума: более 10 программ в концертном зале «Витебск», не менее 5 концертов в областной филармонии, 7 спектаклей в театральной программе и многое другое.

«При формировании концертных программ мы учитываем вкусы нашего фестивального зрителя, но стремимся и знакомить его с новыми именами», — отметил Александр Сидоренко.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия состоятся 11−12 и 18−19 июля).