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Подросток в США нашел в парке алмаз в 7,44 карата
17.03.2017 12:29 — Новости Культуры | Tut.by
14-летний Калел Лэнгфорд нашел в парке «Алмазный кратер» в Арканзасе алмаз в 7,44 карата. Арканзасский парк — единственное в мире месторождение алмазов, доступное для общественности. Об этом
Калел совершил находку 11 марта. Алмаз стал седьмым по величине, найденным в парке с 1972 года. В сообщении отмечается, что Лэнгфорду удалось найти алмаз всего через 30 минут после начала поисков.
Найденный подростком алмаз стал крупнейшим с июня 2015 года, когда житель Колорадо Бобби Оскарсон нашел алмаз в 8,52 карата. В целом, с 1906 года, когда в парке впервые нашли алмаз, было обнаружено 75 тыс. драгоценных камней.
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14-летний Калел Лэнгфорд нашел в парке "Алмазный кратер" в Арканзасе алмаз в 7,44 карата. Арканзасский парк - единственное в мире месторождение алмазов, доступное для...
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