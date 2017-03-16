14-летний Калел Лэнгфорд нашел в парке «Алмазный кратер» в Арканзасе алмаз в 7,44 карата. Арканзасский парк — единственное в мире месторождение алмазов, доступное для общественности. Об этом сообщается на сайте парке.

Калел совершил находку 11 марта. Алмаз стал седьмым по величине, найденным в парке с 1972 года. В сообщении отмечается, что Лэнгфорду удалось найти алмаз всего через 30 минут после начала поисков.

Найденный подростком алмаз стал крупнейшим с июня 2015 года, когда житель Колорадо Бобби Оскарсон нашел алмаз в 8,52 карата. В целом, с 1906 года, когда в парке впервые нашли алмаз, было обнаружено 75 тыс. драгоценных камней.