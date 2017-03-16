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Дарт Вейдер, Ургант, воры-соседи. Сорванное детьми интервью BBC обросло пародиями

17.03.2017 13:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Видеоинтервью BBC с профессором политологии Робертом Келли, во время которого в комнату комично вбежали его дети с женой, становится все более популярным. Любители этого ролика снимают пародии на него, по-разному обыгрывая происходящее в оригинале. Собрали для вас лучшие варианты — от Ивана Урганта и вбегающих музыкантов до Дарта Вейдера с дроидами и принцессой Леей.

BBC попытался взять интервью по поводу импичмента президента Южной Кореи у американского политолога, живущего в Сеуле. Но что-то пошло не так: профессор давал интервью из своего дома и во время прямого эфира в кабинет начали вбегать дети, а позже и женщина, которая попыталась оттащить их от Келли. Когда ведущий предположил, что это няня, политолог уточнил, что это его жена. Сам Келли при этом пытался сохранять спокойствие и невозмутимость, время от времени смущенно извиняясь за происходящее, и даже не повернулся к детям — из-за этого комментаторы решили, что профессор боится встать, потому что сидит без штанов. Если вы не видели оригинал видео, вот он:

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Ролик с почти невозмутимым Келли оброс пародиями. К примеру, появилась английская версия, где азиатка-жена профессора, которую приняли за няню его детей, превратилась в араба.

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А вот индийская версия, полная домашнего насилия.

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«Женская» версия, где блогерша заняла место профессора, а интервью прерывает ее очень большая семья (и даже собака), но она даже почти рада этому.

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Или версия, где профессора обворовывают в прямом эфире его соседи.

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Видео стало настолько популярным, что его спародировал российский телеведущий Иван Ургант в одном из выпусков своего вечернего шоу.

Но последним хитом стала пародия, сделанная фанатами «Звездных войн». Император пытается узнать мнение Дарта Вейдера о политике на Дальнем Рубеже республики, но им мешают дроиды R2-D2 и BB-8, ввалившиеся в комнату, а потом появляется принцесса Лея и неуклюже пытается их выпроводить.

Несмотря на то, что история вышла очень неловкой, она закончилась хорошо: позже BBC взял еще одно интервью у Келли, с которым на этот раз находилась вся его семья.

 
 
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Видеоинтервью BBC с профессором политологии Робертом Келли, во время которого в комнату комично вбежали его дети с женой, становится всё более популярным. Любители...

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