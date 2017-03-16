МИНСК, 17 мар — Sputnik. Белорусский участник международного конкурса "Евровидении-2017" группа NAVIBAND не сможет выступить 21 апреля на pre-party в Москве из-за плотного графика, рассказала Sputnik руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Ранее российские СМИ связали отказ белорусской группы приехать на pre-party "Евровидения-2017" в Москву с напряжением, которое возникло в отношениях между Россией и Беларусью.

"22 апреля у нашей группы состоится большой сольный акустический концерт в Минске, который пройдет на сцене Дворца профсоюзов. Мы его уже анонсировали. Это первый сольный концерт группы, к которому ребята очень долго готовились", — объяснила Смолонская-Красковская.

Предполагается, что этот белорусское телевидение будет вести видеозапись концерта, чтобы в последующем концерт смогло увидеть максимальное число всех желающих. На 21 апреля запланирован генеральный прогон концерта. То есть также как это бывает на "Евровидении", — заметила представитель Белтелерадиокомпании.

По ее словам, НТРК позиционирует этот концерт как символические проводы артистов на международный песенный конкурс.

Представитель Белтелерадиокомпании подчеркнула, что у NAVIBAND в настоящее время довольно плотный график: 8 марта они начали тур по Беларуси, в пятницу у них должен состоятся музыканты в Гомеле, в субботу NAVIBAND играет в Новополоцке.

"Хочется отметить, что у нас хорошие отношения с организаторами московской pre-party, и в предыдущие годы мы с удовольствием принимали участие в этом мероприятии", — подчеркнула Смолонская-Красковская.