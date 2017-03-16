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NAVIBAND не едет на pre-party в Москву из-за плотного графика

17.03.2017 17:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik.  Белорусский участник международного конкурса "Евровидении-2017" группа NAVIBAND не сможет выступить 21 апреля на pre-party в Москве из-за плотного графика, рассказала Sputnik руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская. 

NAVIBAND не едет на pre-party в Москву из-за плотного графика
© Sputnik / Виктор Толочко
БТ опровергло сообщение "Хартии 97" и "Еврорадио" о "Евровидении"

Ранее российские СМИ связали отказ белорусской  группы приехать на pre-party "Евровидения-2017" в Москву с напряжением, которое возникло в отношениях между Россией и Беларусью. 

"22 апреля у нашей группы  состоится большой сольный акустический концерт в Минске, который пройдет на сцене Дворца профсоюзов. Мы его уже анонсировали. Это первый сольный концерт группы, к которому ребята очень долго готовились", — объяснила Смолонская-Красковская.

Предполагается, что этот белорусское телевидение будет вести видеозапись концерта, чтобы в последующем концерт смогло увидеть максимальное число всех желающих. На 21 апреля запланирован генеральный прогон концерта. То есть также как это бывает на "Евровидении", — заметила представитель Белтелерадиокомпании.

По ее словам, НТРК позиционирует этот концерт как символические проводы артистов на международный песенный конкурс.

Представитель Белтелерадиокомпании подчеркнула, что у NAVIBAND в настоящее время довольно  плотный график: 8 марта они начали тур по Беларуси, в пятницу у них должен состоятся музыканты в Гомеле, в субботу  NAVIBAND играет в Новополоцке. 

"Хочется отметить, что у нас хорошие отношения с организаторами московской pre-party, и в предыдущие годы мы с удовольствием принимали участие в этом мероприятии", — подчеркнула Смолонская-Красковская.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В день, когда в Москве состоится большая вечеринка, посвященная грядущему Евровидению, белорусские участники конкурса будут заняты на генеральном прогоне...

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