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В Африке и Америке. Какими заморскими колониями владела Речь Посполитая и кто их отобрал
18.03.2017 01:52 — Новости Культуры | Tut.by
Якоб фон Кетлер — герцог входившей в Речь Посполитую Курляндии — создал военно-торговый флот из более сотни судов. Благодаря ему он владел двумя заморскими колониями в Западной Африке и Южной Америке и был в шаге от экспедиции в Австралию.
Своего расцвета Курляндия достигла при Якобе фон Кетлере — внуке первого герцога. Он создал флот из более чем сотни военных и торговых судов. Корабли строили как для внутренних нужд, так и на продажу.
Во второй половине 17 века Курляндия владела двумя колониями: они находились на территории современных
Гамбия (1651−1661 годы)
Первая колония Курляндии находилась в районе реки Гамбия на западе Африки. В 1651 году туда приплыли корабли Кетлера «Кит» и «Крокодил». Прибывшие купили у местных остров (сейчас он называется
Курляндцы вывозили из Африки золото, слоновую кость, шкуры, орехи и другие востребованные в Европе товары. Также они занимались работорговлей. Другие морские государства стали видеть в них конкурента. В 1653 году голландцы захватили в разных местах три судна Кетлера, но два других смогли дойти до Гамбии. В 1654 году туда прибыли еще его четыре корабля.
В 1658 году шведы
Колонией заинтересовались и шведы. Они наняли пиратов и вместе с ними захватили форт. Но вскоре его опять вернул освобожденный фон Штиль. Через три недели сюда снова приплыли голландцы — капитан второй раз оказался в плену. На этот раз его спас местный вождь: он окружил остров и через четыре недели голландцы из-за голода и жажды уплыли.
Окончательно контроль за колонией в Гамбии Курляндия уступила Англии. Фон Штиль не смог выдержать бомбардировку и сдался. Англичане предложили Кетлеру остров Тобаго и разрешили его кораблям приплывать в свою бывшую колонию для торговли.
От бывшего островного форта Курляндии остались руины. В 2003 году их внесли в список ЮНЕСКО.
Тобаго (1654−1690 годы)
Курляндскую колонию на Тобаго Кетлер основал в 1654 году. Ее первые поселенцы — полторы сотни военных и восемьдесят семей крестьян — приплыли туда на корабле «Герб герцогини Курляндии». Прибывшие сразу построили форт на северо-западе острова. Герцог был одним из богатейших немцев своего времени и у него в должниках оказался английский король Карл Первый. От того он и получил свою вторую колонию.
Вскоре на юге и востоке острова заселились голландцы. В 1659 году они распустили слух, что из-за пленения Кетлера шведами курляндцам не заплатят и вынудили губернатора Хуберта де Беверина сдать форт.
Когда войска Речи Посполитой освободили Курляндию и Кетлер вернулся из плена, он договорился с королем Англии о помощи — тот обязывалась отвоевать для него остров.
В 1674 году англичане известили Кетлера, что Тобаго освобожден. В следующем году он отправил туда корабли, но иностранные экипажи распродали товары в портах Дании и Голландии и дезертировали. Следующую партию судов захватили пираты.
В 1680−81 годах до колонии доплыли три курляндских судна. В это время их главным врагом стали индейцы. Война с ними длилась почти два года. Аборигены отступили, но у Курляндии уже не было средств содержать колонию. В 1691 году поселенцы вернулись на родину. Тобаго стал частью Британской империи.
О присутствии балтийских колонистов на Тобаго напоминает Монумент Курляндии на месте их форта и Большой Курляндский залив на северном побережье.
Самый грандиозный план Кетлера — колонизация Австралии — остался лишь в его мечтах. Герцог обратился к папе римскому Иннокентию Десятому помочь организовать экспедицию туда. С него нужно было частичное финансирование и торговая монополия на открытых землях. Кетлер обязывался выделить 40 кораблей и 24 тысячи солдат. Смерть папы и нападение шведов на Курляндию этот план сорвали.
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Герцог Курляндии Якоб фон Кетлер создал военно-торговый флот из более сотни судов. В 17 веке он владел двумя заморскими колониями - в Гамбии и на Тобаго.
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