Якоб фон Кетлер — герцог входившей в Речь Посполитую Курляндии — создал военно-торговый флот из более сотни судов. Благодаря ему он владел двумя заморскими колониями в Западной Африке и Южной Америке и был в шаге от экспедиции в Австралию.



Иллюстрация: Карл фон Лорк. «Столица» Курляндии Митау (сейчас — Елгава, Латвия)

Курляндское герцогство образовал Готхард фон Кетлер в 1561 году. Сначала оно было вассалом Великого княжества Литовского, а после Люблинской унии — Речи Посполитой. Протекции немцы попросили из-за нападения российских войск — царь Иван Грозный начал войну с ними за выход к Балтийскому морю. Сейчас это часть Латвии.

Своего расцвета Курляндия достигла при Якобе фон Кетлере — внуке первого герцога. Он создал флот из более чем сотни военных и торговых судов. Корабли строили как для внутренних нужд, так и на продажу.

Во второй половине 17 века Курляндия владела двумя колониями: они находились на территории современных Гамбии и Тринидада и Тобаго .

Гамбия (1651−1661 годы)



Источник: visc.gov.lv . Карта курляндской колонии на реке Гамбия

Первая колония Курляндии находилась в районе реки Гамбия на западе Африки. В 1651 году туда приплыли корабли Кетлера «Кит» и «Крокодил». Прибывшие купили у местных остров (сейчас он называется Кунта Кинте ) недалеко от впадения реки в море и возвели там форт. Также они приобрели участок на побережье, где построили второе укрепленное поселение и создали по берегам Гамбии полтора десятка торговых пунктов.

Курляндцы вывозили из Африки золото, слоновую кость, шкуры, орехи и другие востребованные в Европе товары. Также они занимались работорговлей. Другие морские государства стали видеть в них конкурента. В 1653 году голландцы захватили в разных местах три судна Кетлера, но два других смогли дойти до Гамбии. В 1654 году туда прибыли еще его четыре корабля.

В 1658 году шведы захватили главный город Курляндии Митау и взяли Кетлера в плен. Этим воспользовались голландцы. Они приплыли в Гамбию, чтобы отобрать колонию. Курляндский капитан Отто фон Штиль отказался сдать форт, но голландцы подкупили гарнизон и взяли того в плен.



Форт на реке Гамбия, который основали курляндцы

Колонией заинтересовались и шведы. Они наняли пиратов и вместе с ними захватили форт. Но вскоре его опять вернул освобожденный фон Штиль. Через три недели сюда снова приплыли голландцы — капитан второй раз оказался в плену. На этот раз его спас местный вождь: он окружил остров и через четыре недели голландцы из-за голода и жажды уплыли.

Окончательно контроль за колонией в Гамбии Курляндия уступила Англии. Фон Штиль не смог выдержать бомбардировку и сдался. Англичане предложили Кетлеру остров Тобаго и разрешили его кораблям приплывать в свою бывшую колонию для торговли.

От бывшего островного форта Курляндии остались руины. В 2003 году их внесли в список ЮНЕСКО.

Тобаго (1654−1690 годы)



Источник: visc.gov.lv. Карта курляндской (зеленый цвет) и голландской колоний на острове Тобаго

Курляндскую колонию на Тобаго Кетлер основал в 1654 году. Ее первые поселенцы — полторы сотни военных и восемьдесят семей крестьян — приплыли туда на корабле «Герб герцогини Курляндии». Прибывшие сразу построили форт на северо-западе острова. Герцог был одним из богатейших немцев своего времени и у него в должниках оказался английский король Карл Первый. От того он и получил свою вторую колонию.

Вскоре на юге и востоке острова заселились голландцы. В 1659 году они распустили слух, что из-за пленения Кетлера шведами курляндцам не заплатят и вынудили губернатора Хуберта де Беверина сдать форт.

Когда войска Речи Посполитой освободили Курляндию и Кетлер вернулся из плена, он договорился с королем Англии о помощи — тот обязывалась отвоевать для него остров.

В 1674 году англичане известили Кетлера, что Тобаго освобожден. В следующем году он отправил туда корабли, но иностранные экипажи распродали товары в портах Дании и Голландии и дезертировали. Следующую партию судов захватили пираты.

В 1680−81 годах до колонии доплыли три курляндских судна. В это время их главным врагом стали индейцы. Война с ними длилась почти два года. Аборигены отступили, но у Курляндии уже не было средств содержать колонию. В 1691 году поселенцы вернулись на родину. Тобаго стал частью Британской империи.

О присутствии балтийских колонистов на Тобаго напоминает Монумент Курляндии на месте их форта и Большой Курляндский залив на северном побережье.



Источник: dutchgenealogy.nl . Битва в Тобаго между голландцами и французами в 1676 году

Самый грандиозный план Кетлера — колонизация Австралии — остался лишь в его мечтах. Герцог обратился к папе римскому Иннокентию Десятому помочь организовать экспедицию туда. С него нужно было частичное финансирование и торговая монополия на открытых землях. Кетлер обязывался выделить 40 кораблей и 24 тысячи солдат. Смерть папы и нападение шведов на Курляндию этот план сорвали.