TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гомеле и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #gomeltut!

Публикация от Ilya Tsimokhin (@tsimokhin) Мар 17 2017 в 4:25 PDT

Публикация от Anastasia Duh. (@anastasiaduh) Мар 14 2017 в 5:14 PDT

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Мар 15 2017 в 1:18 PDT

Публикация от Nick (@arbor_rattus) Мар 16 2017 в 1:35 PDT

Публикация от Анастасия (@stasi_kr) Мар 16 2017 в 4:22 PDT

Публикация от Marina(@lisids) Мар 16 2017 в 7:09 PDT

Публикация от Anastasia Duh. (@anastasiaduh) Мар 13 2017 в 10:47 PDT

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Мар 15 2017 в 10:08 PDT

Публикация от Nick (@arbor_rattus) Мар 12 2017 в 2:18 PDT

Публикация от @gromq_q Мар 16 2017 в 7:35 PDT