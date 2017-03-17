TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

Публикация от Анастасия (@stasykozhuhova) Мар 17 2017 в 12:11 PDT

Публикация от Фотограф Брест (@evgen_savelyev) Мар 16 2017 в 10:09 PDT

Публикация от Оля Ломовская (@lomovskaya_mua) Мар 17 2017 в 6:18 PDT

Публикация от Andrei (@just.follovv.me) Мар 16 2017 в 9:30 PDT

Публикация от @kislotnyi Мар 10 2017 в 12:04 PST

Публикация от Александр Крушевский (@zainadlap) Мар 15 2017 в 12:18 PDT

Публикация от Aksana Browacz (@anaskobro) Мар 14 2017 в 9:17 PDT

Публикация от Владимир Мамонов (@puzikov58) Мар 16 2017 в 11:45 PDT

Публикация от Anastasia Murina (@a.u.m_12) Мар 13 2017 в 9:23 PDT

Публикация от Gennadij (@gesha_grok) Мар 12 2017 в 9:15 PDT