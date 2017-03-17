Дню святого Патрика в Беларуси, что неудивительно, уделяется немного внимания, хотя во многих странах мира этот праздник отмечается ярко и с размахом. В обычный пятничный вечер TUT.BY предложил отметить этот праздник вместе с минчанами в настоящем ирландском танце.

Для этого нам понадобился один Иван Величко, одно устройство kinect, один торговый центр и много добровольцев . В начале на танцполе было четыре человека, всего за несколько минут их стало около сотни. А со всех этажей Galleria Minsk аплодировали люди, которые соскучились по позитиву.

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