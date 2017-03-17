МИНСК, 18 мар — Sputnik. В Картинную галерею Гавриила Ващенко привезли "Святые лики Православия. Знаки времени" — так называется выставка народных икон, написанных в XIX-XX веках художниками-самоучками из Полесья и Поднепровья

Не имея специального образования, не зная канонов иконописи, они брались за кисть, руководствуясь собственными представлениями о духовном мире. Оттого святые на их иконах не совсем святые — у них живые лица и взгляды не из вечности.

Собрание формировалось Гомельской епархией. Все 45 представленных на выставке икон хранятся в действующих храмах региона. По словам епископа Гомельского и Жлобинского Стефана, экспонатов могло быть в разы больше, ведь своя, домашняя, икона была практически в каждой семье. Но в годы атеистической политики советского государства тысячи икон были уничтожены. Владыке известны случаи, когда местные жители спасали иконы от огня, сохраняли и передавали в заново отстроенные храмы.

Организаторы выставки намеренно не называют ее художественной. Говорят, что в данном случае интерес представляют не авторы икон, а те, кто на них изображен, а также традиция народной иконописи.

Фотоленту с выставки смотрите на белорусской версии>>