﻿ "Зіму замыкаці, вясну загукаці". Как в Гомеле весну звали. 21.by
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"Зіму замыкаці, вясну загукаці". Как в Гомеле весну звали

18.03.2017 18:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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На берегу Сожа 18 марта гомельчане зазывали весну. Согласно традиции, обряд «гукання вясны» должен проходить как можно ближе к солнцу — на поляне возле речки. Хотя с погодой в этот раз не слишком повезло — весну «гукаць» начинали под дождем. Однако к концу действа тучи разошлись и выглянуло солнышко.


Основные традиции «гукання» — украшение обрядового дерева разноцветными ленточками, песенные хороводы, чтобы разбудить землю, катание на качелях, как приближение к небу и солнцу, а также костер, на котором сжигают чучело зимы и готовят обрядовую яичницу.


— Філіял Веткаўскага музея ў Гомелі арганізоўвае традыцыйнае «Гуканне всяны» ужо некалькі год запар, каб паказаць традыцыйную культуру, якая яна ёсць, без нечага залішняга альбо штучнага. Да нас з Веткі прыехаў народны гурт «Стаўбунскія вячоркі», якія спяваюць традыйныя спевы.

У беларускім каляндары «Гуканне вясны» прымеркавана да пачатку каляндарнага земляробчага года. На Гомельшчыне яго святкавалі пачынаючы ад Стрэчання (з лютага) і на 40 дзень пасля Вялікадня сканчвалі «Гуканні». Безумоўна, гэтае свята звязана з пладавітасцю зямлі, з яе росквітам. І галоўная роля ў ім адводзілася дзяўчатам, жанчынам, — рассказал заведующий филиалом Ветковского музея в Гомеле Петр Цалко.









Стоит отметить, что «Гуканне вясны» — праздник, характерный для южных регионов Беларуси, и практически не встречается в северной ее половине.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стоит отметить, что "Гуканне вясны" - праздник, характерный для южных регионов Беларуси и практически не встречается в северной ее половине.

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