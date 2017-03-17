На берегу Сожа 18 марта гомельчане зазывали весну. Согласно традиции, обряд «гукання вясны» должен проходить как можно ближе к солнцу — на поляне возле речки. Хотя с погодой в этот раз не слишком повезло — весну «гукаць» начинали под дождем. Однако к концу действа тучи разошлись и выглянуло солнышко.





Основные традиции «гукання» — украшение обрядового дерева разноцветными ленточками, песенные хороводы, чтобы разбудить землю, катание на качелях, как приближение к небу и солнцу, а также костер, на котором сжигают чучело зимы и готовят обрядовую яичницу.





— Філіял Веткаўскага музея ў Гомелі арганізоўвае традыцыйнае «Гуканне всяны» ужо некалькі год запар, каб паказаць традыцыйную культуру, якая яна ёсць, без нечага залішняга альбо штучнага. Да нас з Веткі прыехаў народны гурт «Стаўбунскія вячоркі», якія спяваюць традыйныя спевы.

У беларускім каляндары «Гуканне вясны» прымеркавана да пачатку каляндарнага земляробчага года. На Гомельшчыне яго святкавалі пачынаючы ад Стрэчання (з лютага) і на 40 дзень пасля Вялікадня сканчвалі «Гуканні». Безумоўна, гэтае свята звязана з пладавітасцю зямлі, з яе росквітам. І галоўная роля ў ім адводзілася дзяўчатам, жанчынам, — рассказал заведующий филиалом Ветковского музея в Гомеле Петр Цалко.

































Стоит отметить, что «Гуканне вясны» — праздник, характерный для южных регионов Беларуси, и практически не встречается в северной ее половине.