МИНСК, 18 мар — Sputnik. Британская электроник-рок-группа Depeche Mode презентовала четырнадцатый по счету студийный альбом — пластинка получила название Spirit.

Онлайн-трансляцию с закрытой презентации альбома в Берлине группа провела 17 марта. Продюсером новой пластинки Depeche Mode выступил Джеймс Форд, ранее работавший над дисками Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Обложку Spirit нарисовал режиссер и фотограф Антон Корбейн, который снял для Depeche Mode несколько клипов.

Осенью прошлого года британская группа на пресс-конференции в Милане заявила, что трудится над новым альбомом.

"Отличительная черта нового альбома от предыдущего в том, что он более сексуальный", — так прокомментировал работу над диском участник группы Энди Флетчер.

На портале Metacritic диск Spirit получил 82 балла из 100. Это наиболее высокий рейтинг альбома Depeche Mode, начиная с 2001 года.

В феврале группа выпустила клип на первый сингл "Whereʼs the Revolution". На данный момент видео имеет почти пять миллионов просмотров на портале Youtube.

17 июля Depeche Mode выступят в "Минск-Арене" в рамках Global Spirit Tour.