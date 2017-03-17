﻿ Depeche Mode презентовали новый альбом, который привезут в Минск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Depeche Mode презентовали новый альбом, который привезут в Минск

18.03.2017 19:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Британская электроник-рок-группа Depeche Mode презентовала четырнадцатый по счету студийный альбом — пластинка получила название Spirit.

Онлайн-трансляцию с закрытой презентации альбома в Берлине группа провела 17 марта. Продюсером новой пластинки Depeche Mode выступил Джеймс Форд, ранее работавший над дисками Florence and the Machine и Arctic Monkeys. Обложку Spirit нарисовал режиссер и фотограф Антон Корбейн, который снял для Depeche Mode несколько клипов.

Осенью прошлого года британская группа на пресс-конференции в Милане заявила, что трудится над новым альбомом.

"Отличительная черта нового альбома от предыдущего в том, что он более сексуальный", — так прокомментировал работу над диском участник группы Энди Флетчер.

На портале Metacritic диск Spirit получил 82 балла из 100. Это наиболее высокий рейтинг альбома Depeche Mode, начиная с 2001 года.

В феврале группа выпустила клип на первый сингл "Whereʼs the Revolution". На данный момент видео имеет почти пять миллионов просмотров на портале Youtube.

17 июля Depeche Mode выступят в "Минск-Арене" в рамках Global Spirit Tour.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 июля музыканты в очередной раз приедут с концертом в "Минск-Арену", где и представят свои новые песни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Зіму замыкаці, вясну загукаці". Как в Гомеле весну звали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика