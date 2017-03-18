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Умер один из отцов рок-н-ролла Чак Берри

19.03.2017 07:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский музыкант Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.



Смерть наступила в субботу в 13:26 по местному времени (21:36 по времени Москвы), сообщила на своей странице в «Фейсбуке» полиция округа Сент-Чарльз. Прибывшим по экстренному вызову медикам не удалось спасти Берри, находившегося к тому моменту без сознания.

Карьера певца и музыканта на поприще звукозаписи началась более 60 лет назад.

Среди написанных им хитов такие эталоны жанра, как «Rock and Roll Music», «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Sweet Little Sixteen» и «Johnny B. Goode».

Стиль Чака Берри, вобравший в себя элементы ритм-энд-блюза и кантри, его знаменитые гитарные соло, слова песен, посвященные, по большей части, простым радостям и жизненным ощущениям подростка, и сценический образ оказали колоссальное воздействие на многочисленных последователей. По мнению музыкальных экспертов, он был одним из тех, благодаря кому рок-н-ролл выделился в отдельное направление.

Будущая звезда появилась на свет 18 октября 1926 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в афроамериканской семье среднего достатка. Музыкой он увлекся еще в школе.

В 18 лет угодил в тюрьму за соучастие, вместе с другими подростками, в ограблении трех магазинов и угоне машины. Играл на гитаре в тюремной самодеятельности. Был досрочно освобожден за примерное поведение. Трудился на автозаводе, по вечерам подрабатывал музыкантом в клубах.

Профессиональную карьеру начал в 1953 году, через два года записал первый сингл «Maybellene».

В 1984 году получил музыкальную премию «Грэмми», а в 1986-м стал одним из первых посвященных в американский Зал славы рок-н-ролла.

Кавер-версии песен Берри делали The Beatles, The Rolling Stones, The Animals и многие другие знаменитые группы.

В 2004 году 78-летний классик занял пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

В прошлом году артист решил выпустить первый за последние 37 лет альбом, о чем он объявил на праздновании своего 90-летия.

Альбом, который музыкант назвал «Чак», был записан в его родном Сент-Луисе. Он должен выйти в течение этого года, став, таким образом, посмертным.

Десятки музыкантов уже выразили свои соболезнования в соцсетях, узнав о кончине корифея.

«Покойся с миром, Чак Берри, мистер рок-н-ролл!», — написал в «Твиттере» Ринго Старр.

«Ты был удивительным, твоя музыка всегда будет внутри нас», — откликнулся Мик Джаггер.

Брюс Спрингстин назвал покойного величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живших.

 
 
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Американский музыкант Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла, скончался в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.

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