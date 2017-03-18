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Скейт-парк появится в Кобрине

19.03.2017 11:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Кобрине в текущем году планируется оборудовать молодежный скейт-парк, сообщил БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Валентин Трубчик.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

С инициативой создания скейт-парка выступил местный исполком. Идея будет реализована при поддержке районной организации Белорусского фонда мира. Планируется, что уже летом спортплощадка размером 10х4 м будет сооружена. Установят ее в парке культуры и отдыха, недалеко от здания аквапарка. Заказ на изготовление конструкции будет доверен московскому предприятию. По предварительной оценке, стоимость объекта составит около 500 тысяч российских рублей.

«Ежегодно в Кобрине проводится фестиваль молодежного творчества. Уделяем внимание и экстремальным видам спорта, временно сооружаем скейт-площадку. Мы загорелись идеей, чтобы она у нас была постоянной, где в теплое время года дети смогут кататься на роликовых коньках, скейтах, — отметил Валентин Трубчик. — Проект также будет направлен на профилактику правонарушений. Любящие экстрим ребята зачастую ищут острых ощущений в небезопасных местах. Этот объект позволит им направить свою энергию в правильное русло», — считает зампредседателя райисполкома.

Также нынешним летом в Кобрине планируется завершить строительство новой многофункциональной спортивной площадки. Проект совместно реализуют райисполком и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по социальной программе «Газпром — детям в Беларуси». Комплекс под открытым небом возводится на территории бывшего военного городка. В ближайшее время там разместятся мини-футбольное поле, теннисный корт, площадки для занятий воркаутом, игры в волейбол и баскетбол. Также будет проложена беговая дорожка и обустроена детская игровая площадка.

 
 
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По предварительной оценке, стоимость объекта составит около 500 тысяч российских рублей.

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