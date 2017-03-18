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Легенда рок-н-ролла Чак Берри умер на 91-м году жизни

19.03.2017 13:46 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мар — Sputnik. Легендарный музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни в США, сообщает телеканал Fox News.

Музыкант, по информации СМИ, умер в собственном доме в штате Миссури. Берри потерял сознание, ему была вызвана скорая помощь. Приехавшие медики сделали все необходимое, чтобы спасть жизни легенды рок-н-ролла. Причина смерти не уточняется.

Семья Берри попросила сохранять право на приватность в период скорби. 

Коллеги музыканта назвали его смерть концом эпохи. Так, лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что песни Берри будут жить вечно. А основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл.

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