МИНСК, 17 мар — Sputnik. Легендарный музыкант Чак Берри скончался на 91-м году жизни в США, сообщает телеканал Fox News .

Музыкант, по информации СМИ, умер в собственном доме в штате Миссури. Берри потерял сознание, ему была вызвана скорая помощь. Приехавшие медики сделали все необходимое, чтобы спасть жизни легенды рок-н-ролла. Причина смерти не уточняется.

Семья Берри попросила сохранять право на приватность в период скорби.

Коллеги музыканта назвали его смерть концом эпохи. Так, лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер заявил, что песни Берри будут жить вечно. А основатель и вокалист рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон отметил, что Берри будет не хватать всем, кто любит рок-н-ролл.