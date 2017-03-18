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Участник украинского "Голоса" представит Беларусь на Славянском базаре
19.03.2017 15:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Девятнадцатилетний студент университета культуры Егор Шаранков представит Беларусь на "Славянском базаре".
Накануне в Театре эстрады в Минске состоялся отборочный тур на конкурс "Славянского базара в Витебске". За путевку на музыкальный фестиваль в Витебске сражались десять исполнителей. В этом году жюри фестиваля, выбирая представителя Беларуси, впервые голосовало открыто, а его председатель, Михаил Финберг, от права голоса отказался. Исполнение Шаранковым песни "Чырвоная ружа" легендарного ансамбля "Песняры" жюри оценило в 86 баллов, а всего молодой человек набрал 171 балл.
Сейчас музыкант участвует в украинском шоу "Голоса краины". В отборочном туре в шоу он исполнил песню The Beatles "Back in USSR".
Белорусский исполнитель также принимал участие и вышел в финал национального отбора на "Евровидение-2016" от Беларуси в составе группы The EM.
Сегодня пройдет трансляция нового выпуска "Голоса краины" с участием белоруса, где станет известно, пройдет ли он в следующий тур шоу.
XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля. Кстати, "Золотую Лиру", гран-при фестиваля, белорусы завоевывали пять раз.
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Всего десять финалистов отбора на вокальный конкурс претендовали на право представить страну в Витебске.
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