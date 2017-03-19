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Как будет выглядеть площадь Ленина после замены елей

20.03.2017 07:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Тема замены старых елей на площади Ленина, которая была озвучена в январе текущего года на сайте Брестского горисполкома, вызвала активное обсуждение со стороны горожан. Мнения по этому поводу разные, однако многие поддержали инициативу городских властей по изменению внешнего вечнозеленого «облика» центральной площади города.


Площадь Ленина сегодня. Фото: Заря

По поручению председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука градостроительные службы города разрабатывают план реконструкции зеленой зоны на площади Ленина. Новые ели будут, так называемыми, крупномерами высотой около 4-х метров. Между молодыми хвоями планируют расположить цветочные клумбы в виде стилизованных лепестков льна. Такой вариант реставрации максимально сохранит визуальную составляющую площади и вместе с тем станет еще одним значимым шагом в благоустройстве и подготовке города к миллениуму.


Площадь Ленина спустя время. Фото: Заря

Брестский городской исполнительный комитет обращает внимание: решение данного вопроса будет принято с учетом мнений и пожеланий горожан.

 
 
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Новые ели будут, так называемыми, крупномерами высотой около 4-х метров.

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