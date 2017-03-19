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Новорожденный белый медвежонок в Финляндии впервые увидел снег

20.03.2017 09:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белый медвежонок, родившийся 25 ноября, впервые покинул берлогу и вышел на свет божий. Под присмотром матери-медведицы по кличке Венус он начал исследовать окружающий мир. Финская телерадиокомпания Yle («Юлейсрадио») вела прямую онлайн-трансляцию события.

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Медвежья семья вызвала живейший интерес у посетителей парка Рауна, который считается самым северным в мире и специализируется на арктических и северных видах животных.

Венус родила двух медвежат, но один умер через десять дней. По словам смотрителей, потомство белых медведей редко выживает в неволе.

Малыш выглядит вполне здоровым. Это — второй белый медвежонок, появившийся на свет в Рауне. Его предшественник, Ранцо, родившийся в 2011 году, сейчас живет в зоопарке Вены.

 
 
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Мама-медведица впервые вывела на прогулку своего новорожденного детеныша в финском зоопарке.

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