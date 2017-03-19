Егор Шаранков стал победителем отборочного тура и представит Беларусь на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».



Егор Шаранков. Фото: БЕЛТА

Как пишет БЕЛТА , успех молодому исполнителю принесли песни «We Are The Champions» из репертуара легендарной группы Queen, а также песня «Чырвоная ружа» знаменитых «Песняров».

19-летний Егор Шаранков родом из Светлагорска. Он учится на третьем курсе Белорусского государственного университете культуры и искусств. Одновременно Шаранков является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь (коллектив возглавляет народный артист Беларуси Михаил Финберг).

В составе дуэта «The EM» Шаранков участвовал в национальном отборе на «Евровидение-2016». Теперь музыкант участвует в украинском шоу «Голоса краины».