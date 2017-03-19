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19-летний студент представит Беларусь на "Славянском базаре" в Витебске
20.03.2017 10:07 — Новости Культуры | Tut.by
Егор Шаранков стал победителем отборочного тура и представит Беларусь на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».
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19-летний Егор Шаранков родом из Светлагорска. Он учится на третьем курсе Белорусского государственного университете культуры и искусств. Одновременно Шаранков является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь (коллектив возглавляет народный артист Беларуси Михаил Финберг).
В составе дуэта «The EM» Шаранков участвовал в национальном отборе на «Евровидение-2016». Теперь музыкант участвует в украинском шоу «Голоса краины».
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Егор Шаранков стал победителем отборочного тура и представит Беларусь на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".
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