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19-летний студент представит Беларусь на "Славянском базаре" в Витебске

20.03.2017 10:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Егор Шаранков стал победителем отборочного тура и представит Беларусь на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017».


Егор Шаранков. Фото: БЕЛТА

Как пишет БЕЛТА, успех молодому исполнителю принесли песни «We Are The Champions» из репертуара легендарной группы Queen, а также песня «Чырвоная ружа» знаменитых «Песняров».

19-летний Егор Шаранков родом из Светлагорска. Он учится на третьем курсе Белорусского государственного университете культуры и искусств. Одновременно Шаранков является солистом Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь (коллектив возглавляет народный артист Беларуси Михаил Финберг).

В составе дуэта «The EM» Шаранков участвовал в национальном отборе на «Евровидение-2016». Теперь музыкант участвует в украинском шоу «Голоса краины».

 
Теги: Витебск
 
 
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Егор Шаранков стал победителем отборочного тура и представит Беларусь на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".

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