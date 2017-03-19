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Вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее
20.03.2017 11:50 — Новости Культуры | Tut.by
В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», которая была показана в фильме бондианы «007: Координаты «Скайфолл», сообщает
Сотрудники музея и посетители задержали мужчину, который успел нанести две царапины на полотно острым предметом, предположительно отверткой. Вандал повредил слой краски, но холст остался целым.
По неподтвержденным данным, злоумышленник заявил, что у него бомба и он взорвет галерею. Задержанным оказался 63-летний Кит Грегори без определенного места жительства.
Полиция Лондона предъявила задержанному обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба, передает
Картина «Утренняя прогулка» была написана Томасом Гейнсборо в 1785 году. Национальная галерея купила ее для своей экспозиции в 1954 году, заплатив 30 тысяч фунтов стерлингов. Любопытно, что полотно было показано в фильме о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл», вышедшем на экраны в 2012 году.
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В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка", которая была показана в фильме...
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