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Вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее

20.03.2017 11:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», которая была показана в фильме бондианы «007: Координаты «Скайфолл», сообщает The Daily Mail.


«Портрет мистера и миссис Халлетт (Утренняя прогулка)» Томаса Гейнсборо

Сотрудники музея и посетители задержали мужчину, который успел нанести две царапины на полотно острым предметом, предположительно отверткой. Вандал повредил слой краски, но холст остался целым.

По неподтвержденным данным, злоумышленник заявил, что у него бомба и он взорвет галерею. Задержанным оказался 63-летний Кит Грегори без определенного места жительства.

Полиция Лондона предъявила задержанному обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба, передает Русская служба ВВС. Полотно после нападения сняли с экспозиции. Теперь реставраторам предстоит оценить нанесенный ему ущерб.

Картина «Утренняя прогулка» была написана Томасом Гейнсборо в 1785 году. Национальная галерея купила ее для своей экспозиции в 1954 году, заплатив 30 тысяч фунтов стерлингов. Любопытно, что полотно было показано в фильме о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл», вышедшем на экраны в 2012 году.

 
 
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В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка", которая была показана в фильме...

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