В Лондонской национальной галерее злоумышленник повредил картину английского художника Томаса Гейнсборо «Утренняя прогулка», которая была показана в фильме бондианы «007: Координаты «Скайфолл», сообщает The Daily Mail .



«Портрет мистера и миссис Халлетт (Утренняя прогулка)» Томаса Гейнсборо

Сотрудники музея и посетители задержали мужчину, который успел нанести две царапины на полотно острым предметом, предположительно отверткой. Вандал повредил слой краски, но холст остался целым.

По неподтвержденным данным, злоумышленник заявил, что у него бомба и он взорвет галерею. Задержанным оказался 63-летний Кит Грегори без определенного места жительства.

Полиция Лондона предъявила задержанному обвинение в умышленном причинении имущественного ущерба, передает Русская служба ВВС . Полотно после нападения сняли с экспозиции. Теперь реставраторам предстоит оценить нанесенный ему ущерб.

Картина «Утренняя прогулка» была написана Томасом Гейнсборо в 1785 году. Национальная галерея купила ее для своей экспозиции в 1954 году, заплатив 30 тысяч фунтов стерлингов. Любопытно, что полотно было показано в фильме о Джеймсе Бонде «007: Координаты «Скайфолл», вышедшем на экраны в 2012 году.