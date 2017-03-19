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Серфингисты "угнали" льдину и водили на ней хоровод
20.03.2017 12:05 — Новости Культуры | Tut.by
19 марта в акватории Амурского залива серфингисты Владивостока устроили необычную акцию, посвященную открытию нового сезона. Около 30 человек «захватили» льдину и отправились в своеобразную морскую экскурсию. Они управляли ее движением с помощью весел, а все происходящее снимали на видео с помощью дрона.
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Некоторые серфингисты отметили, что они не закрывали предыдущий сезон и катались на волнах с прошлой осени.
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19 марта в акватории Амурского залива серфингисты Владивостока устроили необычную акцию, посвященную открытию нового сезона. Около 30 человек "захватили" льдину и...
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