﻿ Серфингисты "угнали" льдину и водили на ней хоровод. 21.by
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Серфингисты "угнали" льдину и водили на ней хоровод

20.03.2017 12:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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19 марта в акватории Амурского залива серфингисты Владивостока устроили необычную акцию, посвященную открытию нового сезона. Около 30 человек «захватили» льдину и отправились в своеобразную морскую экскурсию. Они управляли ее движением с помощью весел, а все происходящее снимали на видео с помощью дрона.

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На многочисленных фото видно, как «саперы» водят хоровод и жарят шашлыки прямо на льду. Ряд пользователей социальных сетей критически отнеслись к вопиющим нарушениям правил техники безопасности, хотя большинство комментаторов оценили акцию положительно, написав хвалебные отзывы.

Некоторые серфингисты отметили, что они не закрывали предыдущий сезон и катались на волнах с прошлой осени.

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19 марта в акватории Амурского залива серфингисты Владивостока устроили необычную акцию, посвященную открытию нового сезона. Около 30 человек "захватили" льдину и...

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