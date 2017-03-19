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Прием заявок на фотоконкурс имени Стенина завершается

20.03.2017 13:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Осталось три дня до окончания приема заявок на Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Прием заявок на сайте конкурса stenincontest.ru завершится 22 марта в 23:59 (МСК). На право стать лучшими уже претендуют молодые фотожурналисты из России, Канады, США, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Польши, Швейцарии, Казахстана, Австралии, Франции, Сирии и многих других стран, всего на конкурс поступило более 2000 работ.

Прием заявок на фотоконкурс имени Стенина завершается
© Sputnik Виталий Тимкив
Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года

Конкурс им. Стенина — единственная российская площадка, на которой молодые фоторепортеры со всего мира получают шанс проявить себя в профессии. В этом году призовой фонд конкурса составит более одного миллиона российских рублей, а работы победителей конкурса примут участие в международном турне.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine,  Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

 
Теги: Минск
 
 
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На конкурс уже поступило более двух тысяч работ из десятков стран мира, работы победителей примут участие в международном турне.

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