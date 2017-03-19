Прием заявок на сайте конкурса stenincontest.ru завершится 22 марта в 23:59 (МСК).На право стать лучшими уже претендуют молодые фотожурналисты из России, Канады, США, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Польши, Швейцарии, Казахстана, Австралии, Франции, Сирии и многих других стран, всего на конкурс поступило более 2000 работ.
Конкурс им. Стенина — единственная российская площадка, на которой молодые фоторепортеры со всего мира получают шанс проявить себя в профессии. В этом году призовой фонд конкурса составит более одного миллиона российских рублей, а работы победителей конкурса примут участие в международном турне.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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