МИНСК, 20 мар — Sputnik. Осталось три дня до окончания приема заявок на Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина , организатором которого выступает МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Прием заявок на сайте конкурса stenincontest.ru завершится 22 марта в 23:59 (МСК). На право стать лучшими уже претендуют молодые фотожурналисты из России, Канады, США, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Польши, Швейцарии, Казахстана, Австралии, Франции, Сирии и многих других стран, всего на конкурс поступило более 2000 работ.



© Sputnik Виталий Тимкив Конкурс фотожурналистики имени Стенина представил жюри 2017 года

Конкурс им. Стенина — единственная российская площадка, на которой молодые фоторепортеры со всего мира получают шанс проявить себя в профессии. В этом году призовой фонд конкурса составит более одного миллиона российских рублей, а работы победителей конкурса примут участие в международном турне.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV , Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru , общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , информационно-новостной портал KP.ru , информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo . Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik , информационное агентство Askanews , медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Notimex , новостное агентство ANA , телеканал и портал RT , The Royal Photographic Society , Shanghai United Media Group (SUMG) , информационное агентство Xinhua , новостное агентство ANDES ,. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии , агентство ГеоФото , портал Photo-study.ru , онлайн журнал Bleek Magazine , Союз журналистов Москвы , Школа визуальных искусств , Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе" .