Метрополитен в китайском Чунцине привлекает внимание туристов и фотографов необычным решением, использованным строителями одной из его надземных монорельсовых линий. При ее проведении решено было не сносить и не обходить оказавшееся на пути 19-этажное здание, а проложить туннель насквозь.



Фото: Visual China Group

По информации СМИ, шумоподавление устроено таким образом, что поезда шумят не сильнее, чем посудомоечная машина. Однако некоторые жильцы здания всё же жалуются на постоянные мигрени.

По словам представителя городского департамента транспорта, такое решение было принято из-за густой застройки и перенаселенности города, сделавшей строительство дорог и железнодорожных линий серьезной проблемой. По разным данным, в городе проживает от 28 до 40 миллионов человек.

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