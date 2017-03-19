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Монорельсовую дорогу провели сквозь 19-этажное здание
20.03.2017 15:29 — Новости Культуры | Tut.by
Метрополитен в китайском Чунцине
По информации СМИ, шумоподавление устроено таким образом, что поезда шумят не сильнее, чем посудомоечная машина. Однако некоторые жильцы здания всё же жалуются на постоянные мигрени.
По словам представителя городского департамента транспорта, такое решение было принято из-за густой застройки и перенаселенности города, сделавшей строительство дорог и железнодорожных линий серьезной проблемой. По разным данным, в городе проживает от 28 до 40 миллионов человек.
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Метрополитен в китайском Чунцине привлекает внимание туристов и фотографов необычным решением, использованным строителями одной из его надземных монорельсовых...
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