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Барбекю-зона и уникальные указатели. Жители Брестской области представят проекты на шоу "Город"
20.03.2017 15:44 — Новости Культуры | Tut.by
Уже 29 марта двадцатка инициативных белорусов встретится в Минске, чтобы изменить свой родной город. Тут стартует второй сезон шоу «Город». Участники уникального проекта, который охватил всю Беларусь, вновь окажутся под прицелами телекамер и получат шанс реализовать свои самые смелые идеи по благоустройству города, в котором живут. Наиболее интересные проекты получат финансирование на реализацию своих задумок. В гран-при шоу объявлена поездка в Бразилию.
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Как сообщили ZARYA.BY организаторы, в этом сезоне они получили более двухсот заявок от горожан со всей Беларуси в возрасте от 11 до 69 лет. По итогам отбора в столице будут представлены 20 проектов, каждый из которых намерен изменить свой город к лучшему.
Среди участников есть и наши земляки — Андрей Левкович из Березы и Илья Шамилов из д. Вистычи Брестского района. Андрей хочет заняться благоустройством барбекю-зоны в центре города и провести тут большой фестиваль шашлыка. Двадцатидевятилетний Илья предлагает создать вместе с жителями своего агрогородка уникальные указатели.
Напомним, что в прошлом году одним из победителей шоу стал Денис Троцюк из Каменца. Благодаря ему в городе был проведен детский фестиваль «Маленький принц».
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В гран-при шоу объявлена поездка в Бразилию.
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