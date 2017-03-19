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Музейщики Могилева научат лепить жаворонков накануне праздника Сороки
20.03.2017 15:56 — Новости Культуры | Tut.by
Лепить жаворонков к народному празднику Сороки будут учить могилевчан в этнографическом музее, сообщает
Музей приглашает школьников с родителями прийти в музей бесплатно накануне Сорок — 21 марта с 15.00 до 16.00. Предварительная запись обязательна (тел.: 25−13−81, 22−1−92).
Сороки у белорусов празднуются 22 марта. В этот день издревле встречали славяне возвращающихся с зимовки первых перелетных птиц — жаворонков и куликов. Праздничные обряды были связаны с верой в то, что эти птицы приносят с собой весну и открывают путь всем остальным птицам. Дети принимали самое активное участие в изготовлении обрядовой выпечки. С испеченными птичками в руках дети бежали в поля зазывать Весну. У белорусов до сих пор существует добрая традиция на Сороки печь из теста фигурки птиц-жаворонков.
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